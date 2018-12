Candiani Groove: Cristina Donà live con "Sea Songs"

Una delle più raffinate autrici e interpreti della canzone italiana, Cristina Donà è protagonista di una sorta di “canzoniere dell’acqua”, concerto in cui propone alcuni dei suoi brani più celebri a partire da Goccia ma anche composizioni dei suoi autori del cuore: da Robert Wyatt, omaggiato con Sea Song e Maryan, a Nick Drake con Riverman, Way to Blue o Nick Cave con The Weeping Song, The Ship Song, fino a Onda su Onda di Paolo Conte e Com’è Profondo il Mare di Lucio Dalla.

A intessere le trame sonore tra questi universi è uno dei suoi storici collaboratori e fra i più interessanti batteristi della scena italiana, Cristiano Calcagnile, che per questa nuova produzione ha coinvolto cinque amici e magnifici musicisti.

Cristina Donà: Sea Songs

Cristina Donà, voce e chitarra

Gabriele Mitelli, tromba

Pasquale Mirra, vibrafono

Vincenzo Vasi, theremin

Lorenzo Corti, chitarre

Danilo Gallo, basso

Cristiano Calcagnile, batteria