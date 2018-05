"24 anni di Emergency"

Riceviamo e pubblichiamo

Emergency è nata il 15 maggio del 1994 per volontà di Teresa Sarti Strada e Gino Strada con l’obiettivo di offrire cure medico-chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, delle mine antiuomo e della povertà. Ripercorriamo con Rossella Miccio e Gino Strada questi 24 anni, in cui sono sorti ospedali, poliambulatori, polibus, presidi sanitari in Afghanistan, Sudan, Repubblica Centrafricana, Iraq, Sierra Leone, Italia e fra poco anche in Uganda. Curare chi ne ha bisogno e promuovere una cultura di pace è lo slogan con cui si può riassumere il senso stesso di Emergency.



INGRESSO GRATUITO CON PRENOTAZIONE

Per informazioni e prenotazioni: scrivere a infovenice@emergency.it o chiamare il +39 041 877931