A San Marco si respira la magia del Natale: accesi l'albero e le luminarie

Un venerdì in cui si è cominciata a respirare a pieni polmoni l'aria magica del Natale. Un inizio di fine settimana dai contorni festivi quello di piazza San Marco, con l'accensione delle luminarie e dell'alberto di Natale in Piazzetta, oltre all'inagurazione dell'installazione luminosa "Art Light Flags" di Mario Arlati, che per il prossimo mese garantirà al campanile di San Marco un fascino del tutto particolare. Ad incorniciare l'evento, presentato dall'associazione Piazza San Marco e dalle famiglie Rey del Gran Caffè Lavena a partire dalle 18, sono state le voci dei Vocal Skyline, che hanno allietato i numerosi presenti.

Luminarie e albero

Le luminarie che decorano gli archi delle Procuratorie, così come quelle delle calli limitrofe e, dall’anno scorso, l’albero di Natale in Piazzetta San Marco, sono sponsorizzate dai soci dell'associazione, commercianti e individuali, in partnership con Blachère Illumination e Vela spa, perché la piazza e tutta l’area marciana diventino, durante le festività di Natale, un luogo ancora più unico. Le illuminazioni e creazioni decorative a Led sono state realizzate da Blachère Illumination, così come l'albero di piazzetta San Marco, struttura di design in alluminio e sfere, a ricordare le cupole della Basilica di San Marco, alta 12 metri, su una base d’oro a specchio.

Campanile illuminato

La torre del campanile di San Marco, invece, sarà illuminata dall’installazione luminosa Art Light Flags di Mario Arlati: bandiere colorate, pacchi natalizi e il Leone di San Marco conferiranno al campanile nuovo ritmo e luce, a simboleggiare il flusso affettuoso e variopinto degli ospiti che animano Venezia.