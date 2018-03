"Agile Venezia meetup | le persone al centro"

Riceviamo e pubblichiamo:

"L'inizio della primavera segna il ritorno di incontri "Agili" - metodo e cultura che rendono più fluido il sistema di gestione aziendale.



Giunto alla sua terza edizione l’Agile Venezia Meetup mette al centro del suo focus le persone - da qui il titolo “Le persone al centro”.

Un’occasione per parlare di questa cultura non solo nella produzione di software, ma coinvolgendo tutte le aree aziendali, dal marketing alla HR.

Si spazia dalla presentazione di Daniela Cecchinelli, Agile Consultant con l’intervento "Start to be Agile", allo UX/UI Designer Cesare Cesari con il talk "Anarchy in the UX", per finire con il PO dello storico gruppo PO Italiani, Giorgio Marchetti, che parla de "Il valore del tempo. Confessioni di una roadmap contesa."



L'evento è informale, in pieno spirito Meetup e aperto a tutte le persone che vogliono ampliare le loro conoscenze in ambiti diversi. Uno degli appuntamenti che caratterizzano la visione culturale di Interlogica, azienda presente sul territorio da vent’anni che continua con successo la sua missione divulgativa, cominciata un paio d’anni fa con un impegno di alto livello: regalare alla città una visione d’insieme su universi variegati e complessi.

L'evento è realizzato in collaborazione con Alumni di Ca’ Foscari.



ore 19.00 apericena

ore 20.00 inizio talk

ore 22.30 termine dell’evento

Iscrizione obbligatoria: http://bit.ly/2FUYIRw".