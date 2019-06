All'Art Night 2019 i quadri di Caravaggio prendono vita con i corpi degli attori

Sarà un'edizione ricca di eventi e di novità: per il nono anno Art Night Venezia, manifestazione culturale coordinata dall'università Ca' Foscari con la collaborazione del comune, torna ad illuminare la città storica. L'appuntamento è per sabato 22 giugno.

Aperture serali

A partire dalle 18, quando si apriranno i cancelli di Ca' Foscari, l’intera città si animerà fra calli e campielli con l’apertura serale gratuita di musei, fondazioni, gallerie, librerie, istituzioni, teatri e associazioni culturali. Fino a notte fonda aperture eccezionali di palazzi e musei, perfomance, reading, concerti, mostre e laboratori mostreranno tutti gli aspetti dell’arte. Centinaia le istituzioni coinvolte e centinaia gli appuntamenti in programma, da Punta della Dogana ai Musei Civici che quest’anno parteciperanno anche con l’apertura straordinaria e gratuita del Museo Fortuny, dalla Casa dei Tre Oci alla Collezione Peggy Guggenheim, da Palazzo Cini alla Fondazione Querini Stampalia, solo per citare alcune delle istituzioni aperte nella notte di Art Night.

Le novità

Tra le varie novità di quest’anno ci sarà "Aspettando Art Night Venezia", un’iniziativa per cui le sedi che riportano questa dicitura garantiranno la gratuità per l’intera giornata di sabato 22 giugno, non solo per la sera. Inoltre si aggiunge come sede il Lido di Venezia, grazie alla collaborazione con la Municipalità. Le sale del Circuito cinema comunale praticheranno la tariffa unica ridotta di 3 euro. Per i bambini sono come sempre numerose le attività e i laboratori creativi allestiti in città. Non mancherà la musica, con appuntamenti ed esibizioni in diverse location del centro storico del Lido e di Mestre.

Programma

Nella sede principale dell'Università Ca' Foscari si potrà visitare la mostra "Gely Korzhev. Back to Venice", dedicata al celebre pittore russo, una delle figure più eminenti del panorama pittorico, prima sovietico e poi russo, della seconda metà del Novecento. Ad essa sarà abbinato il Laboratorio didattico di Ca’rte Lab “Mostruosamente mostruoso” dedicato ai bambini tra i 5 e gli 11 anni di età che inizierà alle 18.30 (Prenotazione obbligatoria: cartelab@unive.it). Sarà anche possibile prender parte alle visite guidate organizzate dal Ca’ Foscari Tour nella sede di Ca’ Foscari e Ca’ Dolfin a cui quest’anno si aggiunge Ca’ Bottacin, gioiello dell’architettura veneziana che riapre dopo un lungo intervento di restauro.

Nella sede di Cfz Zattere resterà aperta la mostra “ID. ART:TECH EXHIBITION -CYFEST-12, International Media Art Festival” in collaborazione con Cyland Media Art Lab e Centro Studi sulle Arti della Russia (CSAR). Pezzo forte dell’edizione 2019 sarà alle 21.30 la performance “La conversione di un cavallo - 23 Tableaux vivants dall’opera di Michelangelo Merisi da Caravaggio" della compagnia Ludovica Rambelli Teatro (con repliche alle 22.30 e 23.30). Nel cortile principale di Ca’ Foscari prenderanno vita sotto gli occhi degli spettatori 23 tele di Caravaggio realizzate con i corpi degli attori, l’ausilio di oggetti di uso comune e stoffe drappeggiate. Un solo taglio di luce illumina la scena come riquadrata in una immaginaria cornice, i cambi sono tutti a vista, ritmicamente scanditi dalle musiche di Mozart, Bach, Vivaldi, Sibelius.

Percorsi

Nell'ambito delle visite a tema sulla città si colloca la nuova proposta del Bestiario Veneziano, percorsi guidati a cura di Stefano Riccioni sulle "orme" di animali raffigurati sui monumenti della città e nei musei che hanno aderito all’iniziativa. In tutto sette itinerari, cinque in cui gli studenti di Storia dell'arte medievale di Ca' Foscari accompagneranno il pubblico alla scoperta nella città di Venezia, di animali reali o fantastici come centauri, grifoni, pavoni e draghi spesso nascosti tra le calli e nei campi, in palazzi, porte, colonne. Il quinto percorso si svolgerà nel Museo di Torcello, tra le opere abitate da animali, dalla sfinge, al grifone, al coniglio ad altre curiosità. A questi itinerari si aggiungono due visite, all’interno dei Musei di Arte Orientale e di Palazzo Grimani.

Alla Certosa

Domenica 23 giugno dalle 9 alle 13 presso l'Isola della Certosa si terrà “Le petit déjeuner en blu - Indigo Mix Prints&Jacquard Malìparmi", in collaborazione con Vento di Venezia: il progetto s’ispira e riunisce in un solo evento le famose cene in bianco, che tanto successo continuano ad avere in Italia e all’estero, e l’idea del flash-mob. La versione proposta è quella di una colazione versione pic-nic in giardino, in cui il colore blu deve essere utilizzato per l’allestimento e per l’abbigliamento.

Alle ore 10.30 si terrà il laboratorio per bambini “Se dico Gondola? Venezia” che farà scoprire l’isola della Certosa oltre a far ritrovare e ricomporre assieme la più famosa barca della laguna, seguito dai Soul Spritz Duo, Pietro Gallina e Danilo Maggi, che suoneranno live. Spazio anche all’ improvvisazione con “Corpolittico” del Gruppo CI-VE Contact Improvisation Venezia di Carla Marazzato, un’azione site specific di danza/improvvisazione. Infine saranno premiate, con omaggi firmati Maliparmì, le più belle e buone colazioni. La prenotazione è obbligatoria artnightvenezia@unive.it

Al Lido e a Mestre

Novità di quest’anno è che Art Night conquista il Lido con vari appuntamenti: osservazioni del cielo stellato al Planetario, apertura straordinaria della Chiesa di S.Maria Elisabetta, una performance partecipativa al Galoppatoio, GiocoMoco, gioco dell’oca per bambini a Malamocco e concerto sul pontile prospicente la piazza, visita al Ponte di Malacreda in Riviera San Nicolò. Art Night conferma la sua presenza anche a Mestre con vari appuntamenti tra cui la Torre Civica di Mestre, il Centro Culturale Candiani, il Museo M9, e musica in strada nel centro di Mestre.