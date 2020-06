Art Night aspetta il 2021 ma festeggia virtualmente la "decima"

Come una scossa che percorre tutte le istituzioni veneziane, Art Night rivive e le connette ancora, seppure solo virtualmente per quest’anno, festeggiando sabato 20 giugno 2020 il suo decimo compleanno. L’edizione 2020 che avrebbe dovuto celebrare i dieci anni della manifestazione che ha illuminato le notti veneziane, non si svolgerà a causa dell’emergenza sanitaria.

Non potersi ritrovare fisicamente nella notte che per 9 anni ha liberato l’arte a Venezia, ha portato gli organizzatori a pensare ad alcune proposte alternative. È così che nasce "Aspettando Art Night 2021: liberiamo la notte" sarà un ritrovarsi virtuale per tutte le istituzioni che tradizionalmente hanno fatto parte della manifestazione ideata e coordinata dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il Comune di Venezia, che si svolgerà Sabato 20, alle 18 sul sito www.artnight.it

Dieci anni di Art Night

Il compleanno sarà celebrato con l’anteprima del video, che sarà pronto in edizione definitiva in autunno, dedicato alle edizioni precedenti che, proprio quella sera, tutti gli enti e le istituzioni aderenti condivideranno contemporaneamente. Il sito ospiterà il primo appuntamento dell’agenda cittadina, "Artistiche Novità A Venezia", dove ogni mercoledì, fino ad aprile 2021, sarà presentato l’Art Day Venezia, una raccolta delle proposte culturali della settimana dalle sedi aderenti al progetto Artnight2021INSIEME. Altra novità sarà il lancio della call Anv Restyling 2020: una call per artisti, pensata per rinnovare lo storico logo di Art Night con un segno che ne celebri il decennale.

“Nel 2011 si è svolta la prima notte bianca nella storia della città – ricorda Silvia Burini, ideatrice di Art Night Venezia, con la collaborazione di Angela Bianco - Fin da subito il progetto si è configurato come una vera e propria “piattaforma espressiva”. In tutte le edizioni i singoli aderenti hanno garantito un'offerta articolata e d'eccellenza. L’Ateneo stesso ha affiancato alla gestione pratico-logistica dell’evento l’ideazione e la realizzazione di un programma ad hoc per le serate, in un costante crescendo qualitativo. Sono state scelte che hanno visto confermato il loro valore anche con il passare degli anni e che hanno composto un vero e proprio catalogo di performance, mostre, reading, laboratori… di assoluta qualità e varietà”.

La notte dell'arte veneziana

Art Night è la lunga Notte dell'Arte veneziana, nata nel 2011 che dal 2013 è inserita nel calendario ufficiale delle Notti d'Arte Europee capitanate dalla Nuit Blanche di Parigi. Si svolge nel sabato più prossimo al solstizio d’estate, coinvolge le istituzioni culturali pubbliche e private della città con centinaia di eventi gratuiti: fino a notte fonda aperture serali straordinarie di palazzi e musei, gallerie e fondazioni, perfomance teatrali, reading, concerti, mostre e laboratori. Una maratona di centinaia di eventi che illuminano ogni anno la città offrendo a giovani, adulti e famiglie l’imperdibile opportunità di gustarsi sotto le stelle lo sterminato patrimonio d’arte di Venezia. Negli anni ha mosso sicuramente migliaia di visitatori appassionati d’arte che hanno percorso le vie della città.