"Bollicine in villa 2° edizione - sabato 10 e domenica 11 marzo 2018"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Bollicine in Villa: la manifestazione, giunta alla sua seconda edizione, rappresenta un appuntamento imperdibile per i wine lovers che si ritroveranno il 10 e 11 marzo 2018 nell'incantevole location di Villa & Barchesse XXV Aprile a Mirano.



Le bollicine più famose d'Europa

Alla manifestazione saranno presenti i viticoltori più apprezzati d'Italia, Francia, Austria, Spagna, Slovenia e Germania, che porteranno nei calici degli appassionati vini frizzanti e spumanti d'eccezione. Frutto di colture autoctone, alloctone, biologiche, biodinamiche e convenzionali, le etichette presenti in mostra sono il risultato di produttori emergenti ed aziende già affermate, che guideranno i visitatori in un percorso olfattico e gustativo unico ed irripetibile. A fianco alle produzioni vinicole verranno proposti cibi ed assaggi caratteristici del nostro territorio. L'evento è organizzato dai fratelli Berna Ezio & Vanni titolari dell'enoteca Le Cantine Dei Dogi, premiata nel 2016 come miglior sito della categoria shopping.



Location d'eccezione per un evento speciale

La manifestazione si terrà i giorni 10 e 11 marzo 2018 dalle ore 10 alle ore 20 presso la Villa & Barchessa XXV Aprile, in Via Mariutto 1 a Mirano - Venezia. Le due location vedranno protagonisti i produttori italiani, che proporranno le loro creazioni in Villa, e quelli d'oltreconfine, che offriranno i loro prodotti nella suggestiva Barchesse. Ad ogni stand saranno presenti i produttori ed i migliori sommelier.



Wine shop

Sarà possibile acquistare a prezzi promozionali tutti i vini ed i prodotti gastronomici proposti in degustazione presso il negozio allestito all'interno della Villa.



Master Class

Durante la manifestazione sono previsti quattro incontri con professionisti di fama internazionale che guideranno gli ospiti ad una conoscenza approfondita dei migliori produttori europei. La storia delle aziende, le diverse tecniche di lavorazione e la filosofia dei produttori verranno illustrate ai partecipanti durante un percorso gustativo che svelerà le caratteristiche organolettiche di ogni prodotto.



Biglietto di ingresso

Il costo del biglietto è di € 30,00 e comprende un calice degustativo professionale Rastad ed una tracolla portacalice VinStrip. Solo fino al 9 marzo alle ore 13 sarà possibile acquistare il biglietto online al prezzo di € 25,00.

Per ulteriori informazioni visitare il sito www.bollicineinvilla.it



Elenco Espositori:

WINE

Veneto

Ronfini – Col San Martino (TV)

Sestere – Fontanelle (TV)

Zanotto Col Fondo – Montebelluna (TV)

Sengiari – Tramonte di Teolo (PD)

Castello di Rubaro – Nanto (VI)

Marchetto – Gambellara (VI)

Sacramundi – Chiampo (VI)

Tenuta Natalina Grandi - Gambellara (VI)

Friuli Venezia Giulia

Borgo delle Oche – Valvasone (PN)

Il Roncal - Cividale del Friuli (UD)

Lombardia

Marchesi di Montalto – Montalto Pavese (PV)

EnoEmme – Castel S. Giovanni (PC)

Tenuta Ambrosini – Cazzago San Martino (BS)

Brunello – Pozzolengo (BS)



Alto Adige

Von Braunbach- Bolzano (BZ)



Piemonte

Montaribaldi – Barbaresco (CN)



Emilia Romagna

Tenuta Galvana Superiore- Castelvetro di Modena (MO)



Marche

Vallerosa Bonci – Cupramontana (AN)



Toscana

Mocali - Montalcino (SI)

Basilicata

D’Angelo – Rionero in Vulture (PZ)

Sardegna

Murales - Olbia (OT)



Francia

Bollinger – Aÿ

Boutillez Vignon – Villers Marmery - Montagne de Reims

Emmanuel Guerin - 45 Rue de Mailly, Verzenay

Jean Paul Mauler – Mittelwihr – Alsace

Louis Roederer (Champagne Cristal) – Reims Cedex

R. Gabriele - Pagin Fils - 4 Rue Des Remparts, Avenay Val d'Or

Ruinart –4 rue des Crayéres - Reims

Dom Perignon – Èpernay

Barbier Louvet – Mutry – Le Val de Livre

Bernard Robert – Voigny

Franck Bonville - Avize

Austria

Gangl Wines – Illmitz

Germania

DRK- Sozialwerk - Bernkastel Kues

Slovenia

Erzetic – Dobrovo - Goriska



Spagna

Miltrentaset 1037 - Penedès



FOOD

Veneto

Panetteria Pasticceria Caffetteria da Gheni – Mirano (VE)

Trattoria al Castello - Mirano (VE)

Loison – Costabissara (VI)

Salumificio dei Castelli – Montecchio Maggiore (VI)

Crocca in Bocca - San Giovanni Lupatoto (VR)

Campania

Voza Francesco - Capaccio – Paestum (SA)

Caseificio F.LLI Di Lascio - Capaccio - Paestum (SA)

Calabria

Nero di Calabria - Sant'Eufemia d'Aspromonte (RC)

Sicilia

Uliveti Mezzapelle - Marsala (TP)

FUORI DALLA TAVOLA

Veneto

Serafin – Oderzo (TV)

Brevetti Waf - Creazzo (VI)

Vinstrip – Trenago (VR)



Lombardia

Rastal Italia - Castel San Giovanni (PC)

Youwine – Milano (MI)"