A San Donà i libri sono liberi: in centro città uno spazio dedicato al book crossing

Libri liberi nelle Gallerie Vidussi. L'inaugurazione dello spazio di bookcrossing permanente a San Donà di Piave si terrà sabato 17 febbraio alle 16. L’iniziativa organizzata dal gruppo urbano locale del progetto City Centre Doctor - Urbact ULG, progetto europeo cui ha aderito l’amministrazione comunale. "L’iniziativa si inserisce nel piano di rilancio delle Gallerie e più in genere del centro cittadino con il Progetto Vuoti a Rendere - sottolinea il sindaco Andrea Cereser - Un plauso a quanti si stanno spendendo per il progetto Urbact e ai volontari che rendono possibile questa iniziativa".

Bookcrossing

Il modello adottato è quello promosso dal sito internazionale www.bookcrossing.com, iniziativa a livello globale che consiste nella "liberazione" di libri allo scopo di poterne seguire il viaggio attraverso i commenti di coloro che li ritrovano. Bookcrossing.com è il sito che rende possibile tutto ciò. "L'obiettivo è duplice: mettere in circolo la cultura ma anche e soprattutto rivalutare i vuoti urbani come luoghi di aggregazione e d'interesse collettivo - spiega Daniele Terzariol, delegato del sindaco ai progetti europei - Non è un caso che il luogo scelto sia galleria Vidussi: da qui è in partenza il progetto 'Vuoti a rendere' da noi voluto per creare lavoro e innescare scintille d'innovazione. Dopo quest'inaugurazione avremo un nuovo incontro, il 3 marzo, e ne prevedremo altri con un 'microfono aperto' per tutti i cittadini che vorranno cimentarsi con noi in questo nuovo progetto".

Gli ospiti all'inaugurazione

All'inaugurazione parteciperanno gli scrittori sandonatesi Piergiorgio Rossetto, Cristiano Prakash Dorigo e Andrea Zelio che leggeranno brani dei loro libri e simbolicamente ne collocheranno una copia all'interno dello spazio.