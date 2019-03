Campiello Giovani, scelta la rosa dei 25 semifinalisti: tra le migliori "penne" 11 veneti

Entra nel vivo la 24. edizione del Campiello Giovani, il concorso letterario rivolto agli aspiranti scrittori tra i 15 e i 22 anni residenti in Italia e all’estero, promosso dalla Fondazione Il Campiello - Confindustria Veneto. La giuria di selezione del premio ha selezionato i 25 semifinalisti, scelti tra i circa 200

ragazzi che da tutta la penisola hanno inviato il loro racconto nel periodo compreso tra ottobre 2018 e gennaio 2019. Nella cerchia figurano 11 giovani scrittori dal Veneto, 2 dalla Campania, 1 dal Friuli Venezia Giulia, 2 dal Lazio, 6 dalla Lombardia, 1 dalla Puglia e 1 a testa per Sicilia e Sardegna.

Le prossime tappe

Con la selezione dei 25 si è chiusa la prima fase del concorso. Le prossime tappe prevedono l’annuncio della cinquina finalista venerdì 5 aprile 2019 nel corso di uno spettacolo, condotto dai comici di Zelig, Federico Basso, Davide Paniate ed Alessandro Betti, che si terrà al Teatro Stabile di Verona. Il vincitore verrà invece proclamato a settembre e premiato in occasione della cerimonia conclusiva del Premio Campiello di sabato 14 settembre al teatro La Fenice di Venezia.

I semifinalisti

Ronzii di Alice Benatti, Verona

Folli e felici di Deborah Calian, Oppeano (Vr)

Il Proteo di Alessia Cappellini, Mestrino (Pd)

Prodigio di Simone Pietro Causa, Pioltello (Mi)

In nessun posto di Marco Cocci, Caserta

Ti ascolto di Bianca Cosciani Cunico, Padova

Zingari di Ludovico Crecco, Frosinone

Sostanza di Beatrice Fantuzzi, Arcugnano

Un giorno da farfalla di Filippo Frigo, San Pietro in Gu (Pd)

Ultimo amore di Anna Gariuolo, Trieste

Nessuno è tornato di Irene Gianeselli, Bari

Solstizio di Ramon Guevara, Sustinente (Mn)

Marea di Anna Lorenzon, Silea (Tv)

Fiori di ciliegio di Shannon Magri, Castel Gabbiano (Cr)

La ragazza dai capelli neri di Lorenzo Moscardini, Roma

Amor Vincit Omnia di Cecilia Pegoraro, Castelfranco Veneto (Tv)

Tiritera di Costanza Pero, Arzano (Na)

Fragmenta di Sofia Polini, Novate Milanese (Mi)

Talismani di Matteo Porru, Cagliari

La realtà dei fatti di Federico Schinardi, Verona

Una storia che non esiste di Beatrice Trentin, Castelfranco Veneto (Tv)

Ultimo viaggio a Oklokolko di Gabriele Uboldi, Luisago (Co)

Interno di famiglia di Anna Valbusa, Verona

Venti maledetti di Irene Valerio, Grammichele (Ct)

La neve alle spalle di Carola Varano, Desenzano del Garda (Bs)