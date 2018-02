La storia dimenticata: "Il recupero storico del vero Carnevale è merito di Burano" VIDEO

Burano, patria dimenticata della rinascita del Carnevale di Venezia. L'associazione artistica culturale di Burano ha risposto all'appello lanciato nei giorni scorsi dall'associazione venessia.com di lavorare tutti assieme per un recupero storico del vero Carnevale. In questo video la preziosa documentazione "da conservare per le generazioni future e stimolo per recuperare quel senso di comunità delle nostre isole".

Il recupero della tradizione negli anni '60

"Dalla fine degli anni '60 - spiegano dall'associazione - si andava a Burano per festeggiare il Martedì Grasso in Piazza Galuppi, quando a San Marco non c'era l'ombra di una maschera. Un fatto storico che negli anni, purtroppo, è andato perduto".