Tutti gli eventi del Carnevale di Venezia 2020

È tempo di Carnevale: uno degli appuntamenti più attesi a Venezia, con la celebre kermesse che ogni anno veicola turisti e "occhi" da ogni parte del mondo, ma anche un evento molto sentito in terraferma. Le possibilità di festeggiare il Carnevale 2020 non si limitano quindi alla laguna, ma sono diffusi in tutto il Veneziano. Si comincia sabato 8 febbraio e si chiude martedì grasso, il 25. Ecco di seguito tutti gli appuntamenti da non perdere.​

Carnevale di Venezia 2020: il gioco, l'amore e la follia

Venezia

Sabato 8 febbraio 2020 lo spettacolo di immagini e musiche acquatiche aprirà ufficialmente il Carnevale di Venezia sul Rio di Cannaregio con lo spettacolo "Amoris Causa", onore alla più saggia delle follie. Passione e follia danzano insieme al suono di serenate lontane e promesse sussurrate ( DETTAGLI ).

Domenica 9 febbraio 2020 alle 11 il corteo acqueo del Coordinamento Associazioni Remiere Voga alla Veneta mollerà gli ormeggi da Punta della Dogana lungo tutto il Canal Grande sino a raggiungere il popolare Rio di Cannaregio, dove sfilerà in un tripudio di pubblico assiepato sulle rive ( DETTAGLI ).

La tradizionale “Festa delle Marie” parte sabato 15 febbraio 2020 da San Piero di Castello verso le 14.30, percorrerà via Garibaldi e Riva degli Schiavoni in uno scenografico corteo, e arriverà sul palco di Piazza San Marco attorno alle 16, dove avverrà la presentazione ufficiale al pubblico del Carnevale ( DETTAGLI ).

L'emozionante volo dell’Angelo del Carnevale apre ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale in Piazza San Marco. Accolta nell’affollato parterre dai gruppi delle rievocazioni storiche in costume, scioglierà la tensione dello svolo nell’abbraccio del Doge e del pubblico, elettrizzato dallo spettacolo scenografico che celebra sempre, anche sui network nazionali e internazionali, il Carnevale di Venezia ( DETTAGLI ).

Isole

Torna anche quest'anno el Carnevale de Buran 2020, dal giovedì al martedì grasso. Un appuntamento imperdibile per tutti i buranelli e non solo, con un ricco programma ( DETTAGLI ).

Mestre