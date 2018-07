La Disney onora il maestro Cavazzano con il premio alla carriera. Per lui standing ovation

Nel 90esimo compleanno dalla nascita di Topolino, Giorgio Cavazzano ha ricevuto da Disney Italia il premio alla carriera, contornato dalla standing ovation dei 500 presenti al Disney License Meeting di Riccione, che ogni anno si rivolge alle aziende licenziatarie che lavorano con il colosso dell'animazione (tra cui Pixar, Marvel, Lucas).

Premio alla carriera

Come ormai da tradizione, il meeting ha ospitato la cerimonia di assegnazione dei "Disney Quality Product Awards", gli ambìti riconoscimenti dedicati ai prodotti e alle campagne che più si sono distinti in particolari categorie nel rispetto di tre elementi chiave per Disney: innovazione, valore e qualità. "Il Disney Licensee Meeting - ha dichiarato Daniel Frigo, presidente e amministratore delegato The Walt Disney Company Italia - è l’appuntamento annuale più importante per condividere con i partner la Magia Disney che, insieme a creatività e qualità, offre ogni giorno un’esperienza di intrattenimento che rende ogni prodotto unico agli occhi dei consumatori. Abbiamo voluto celebrare il compleanno di Mickey Mouse in compagnia del maestro Cavazzano che, dopo aver disegnato 'live' il suo inconfondibile Topolino, ha ricevuto da Disney Italia il Premio alla Carriera e la standing ovation".