Festa della Liberazione: il programma delle celebrazioni ufficiali in laguna e terraferma

Sarà anche quest'anno ricco di appuntamenti il programma delle celebrazioni per il 73° anniversario della Liberazione, promosse, su tutto il territorio comunale, dal Comune di Venezia in collaborazione con Anpi, l'Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica di Venezia e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Le manifestazioni

Le manifestazioni principali si svolgeranno come di consueto a Venezia, in piazza San Marco (alle 9.30) e in Campo del Ghetto Nuovo (alle 11.30), e a Mestre, in piazza Ferretto (alle 11). L'ammainabandiera nelle due piazze, alle ore 18.50, con gli onori resi dal Picchetto militare, concluderà la giornata. Ecco il programma completo.

Venezia

9.30: Piazza San Marco, alzabandiera e onori resi dal Picchetto Militare Interforze

10.15: Sestiere di Cannaregio, Percorso della Memoria. Corteo accompagnato dal Coro 25 Aprile

11.30: Campo Del Ghetto Nuovo, conclusione del Percorso della Memoria, Festa Della Liberazione, concerto del Coro delle voci bianche dell'istituto Cavanis, cerimonia dell’alzabandiera e commemorazione ufficiale.

Mestre

10.30: Municipio, deposizione corone d’alloro alle lapidi dedicate ai caduti

11: Piazza Ferretto, cerimonia dell’alzabandiera e onori resi dal picchetto Militare con esecuzione dell’inno Nazionale a cura della Banda Musicale Ccrt di Tessera. Deposizione corona d’alloro alla Lapide alla Resistenza

11.10: Piazza Ferretto, Festa della Liberazione, commemorazione ufficiale, letture e pensieri degli studenti delle scuole superiori di Mestre col coro delle scuole “Bruno” e “Franchetti” e le musiche eseguite della Banda Musicale Ccrt di Tessera.

Gli altri appuntamenti

Centro storico

8.45: Campo Bandiera E Moro, alzabandiera a cura di Assoarma e Gruppo alpini Venezia

10.30: Campo Santa Margherita, alzabandiera e deposizione corone d’alloro al Monumento ai Caduti a cura dell'associazione Arma Aeronautica e Circolo 1 maggio

11: campo san Marcuola alzabandiera a cura di Assoarma e Gruppo alpini

12 campo s. Alvise alzabandiera a cura di Assoarma e Gruppo alpini

17.30: via Garibaldi, percorso della Memoria, ritrovo dei partecipanti e partenza del corteo in direzione Riva dei Sette Martiri e deposizione corone d’alloro alle lapidi e ai monumenti ai caduti, con conclusione del percorso al Largo Marinai d’Italia e interventi commemorativi finali

18.30: Fondamenta San Giacomo sull’Isola della Giudecca, deposizione della corona d’alloro alla Lapide in memoria dei caduti per la libertà

S. Erasmo

10.30: messa di commemorazione in onore dei caduti, deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, con la partecipazione della locale Sezione del Fante e la Banda Musicale di Sant’Erasmo

Lido di Venezia

9.30: via Sandro Gallo, deposizione della corona d’alloro al cippo commemorativo

9.45: Palazzo Pretorio a Malamocco, raduno e alzabandiera in collaborazione con l'associazione Il Fante e celebrazione messa nella chiesa di Santa Maria Assunta

Mestre

9.30: bivio via Pepe - via Forte Marghera, alzabandiera e deposizione corona d’alloro presso il Monumento ai Caduti del Mare ore

9.30: via Terraglio, Percorso Della Memoria

10: Piazza XXVII Ottobre, deposizione corona d’alloro al Monumento la Liberazione

Tessera

8.30: Piazzale di Santa Maria Assunta, alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, commemorazione e saluto delle autorità

Favaro

9: Piazza Pastrello: alzabandiera, con esecuzione dell’inno nazionale e musica della Resistenza a cura della Banda Musicale Ccrt di Tessera, deposizione della corona d’alloro alla lapide all’interno della sede della Municipalità, commemorazione e saluto delle autorità

Campalto

8.30: Piazzale Chiesa San Martino, alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, commemorazione e saluto delle autorità

Dese

8.30: in piazza Pomiato alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, commemorazione e saluto delle autorità

Marghera

10.30: via Catene, deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in collaborazione con l’associazione Nazionale Combattenti e Reduci – Sezione di Chirignago e associazione Fiera Franca di Chirignago

10.30: Piazza del Municipio, deposizione corona d’alloro alla Lapide ai Caduti, commemorazione ufficiale, con esecuzione dell’inno nazionale e musiche della Resistenza a cura degli alunni dell’Istituto Comprensivo Grimani

Malcontenta

11: piazzale chiesa Sant'Ilario, celebrazione messa, alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento dei caduti, saluto delle autorità

Ca' Sabbioni

10: piazza Cosmai, alzabandiera e deposizione corona d'alloro al monumento ai caduti

Chirignago

9: Piazza San Giorgio, alzabandiera

Gazzera

9.30: Percorso della Memoria

Zelarino

10: Piazzale Munaretto, alzabandiera e deposizione corona d’alloro al Monumento ai Caduti per la Patria, saluto delle autorità, intervento musicale degli alunni dell’istituto Comprensivo Parolari, corteo e deposizione corona d’alloro al Monumento ai caduti di tutte le Guerre sul Sagrato della Chiesa San Vigilio e Santa Maria Immacolata, deposizione corona d’alloro alla Lapide ai Caduti di tutte le Guerre nel Cimitero di Zelarino

Trivignano