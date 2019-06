Torna il cinema all'aperto sotto casa: 10 giorni di proiezioni in Campo San Polo

Torna l'estate, torna il cinema itinerante organizzato dal Settore cultura del Comune di Venezia, con decine di appuntamenti tra Venezia e Mestre. Saranno in tutto 51, dal 20 giugno al 25 agosto. Ci saranno, rispetto al passato, nuove date e nuove location, con la stessa formula: un furgone attrezzato con uno schermo, proiettore e 99 sedie, che arriva fino sotto casa. Cinemoving si concede anche una tappa lagunare d'eccezione, che ripristina la tradizione cara alla città: il ritorno del cinema all'aperto in Campo San Polo. Nel cuore di agosto. In questo caso il cinema durerà per 10 giorni consecutivi, e ci sarà spazio per 200 sedie in totale.

In laguna e terraferma

Per l'estate in corso, come detto, è stato ampliato il numero di serate e di suggestive location all'aperto, raggiungendo anche il centro storico di Venezia, oltre al Lido e a Pellestrina. Tappe previste anche a Mestre, Favaro, Dese, Malcontenta, Campalto, Chirignago e Zelarino. L'ingresso sarà libero e gratuito per ogni serata. Come l'anno scorso, inoltre, rimane valido l'invito di portare direttamente da casa la propria sedia preferita.