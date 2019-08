Al via il cinema sotto le stelle di Marghera: i film in programma la prima settimana

Conclusa la prima parte di Marghera Estate, all’insegna della musica e dello street food, è tutto pronto per dare il “Cinema sotto le stelle”, "storica" rassegna cinematografica che animerà piazza Mercato a Marghera da venerdì 2 agosto all’8 settembre, in collaborazione con MakingMovie.

Cartellone vario

Saranno 32 i film in cartellone, di cui 11 Italiani, tra commedie, suspense e film d’azione. Non mancherà una finestra sul cinema d’infanzia con 4 film dedicati ai più piccoli, il martedì sera; il resto della programmazione sarà rivolto alle migliori produzioni internazionali, con un occhio di riguardo per i vincitori dei premi più prestigiosi e per i palmarès dei principali festival, primo fra tutti la Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia. A settembre infatti il cuore di Marghera sarà anche il luogo di “Esterno Notte”, il decentramento della Mostra del Cinema con un ricco programma di proiezioni di film della passata edizione.

La programmazione della settimana