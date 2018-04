Non solo monocultura turistica, a Venezia ciclo di incontri sul rapporto tra arte e diritto

Due mondi a confronto, apparentemente differenti e distanti, eppure connessi a doppio filo: alla relazione tra “Arte e Diritto” è dedicato il ciclo di conferenze ideato dalla Camera Arbitrale di Venezia. L’iniziativa è volta ad approfondire e scandagliare il complesso intreccio che lega l’Arte a tutta una serie di temi giuridici che ne regolamentano diversi suoi aspetti, tramite 7 incontri aperti al pubblico ospitati in altrettanti luoghi straordinari della città lagunare, a partire dal 20 aprile 2018 fino al 18 gennaio 2019.

Conflitti nel sistema dell'arte

Un argomento spesso poco dibattuto o conosciuto, quello del legame fra arte e diritto, ma che tuttavia assume un peso significativo in particolar modo riguardo ai rapporti conflittuali nel sistema dell’arte, dove la mediazione e l’arbitrato diventano gli strumenti più adatti ed efficaci, celeri e votati alla riservatezza, per la risoluzione delle controversie, in linea con le finalità statutarie della Camera Arbitrale, che vede nella splendida Venezia, in virtù della sua Storia e ricchezza artistica, il luogo più congeniale in cui raccogliere e far fiorire le professionalità legate alle diatribe di carattere legale che investono le opere d’arte, superando in questo modo il cliché di città dalla sola vocazione turistica.

"Oltre la mocultura del turismo"

"Con questa iniziativa vogliamo andare oltre il concetto di una città tesa a una monocultura del turismo - spiega Patrizia Chiampan, presidente della Camera Arbitrale di Venezia e promotore dell’iniziativa - puntando alla valorizzazione delle competenze professionali di questo settore con l’obiettivo ambizioso di fare di Venezia un punto di riferimento estremamente qualificato in Italia per quanto concerne la risoluzione delle controversie legate al mondo dell’Arte, nel solco di quelle che sono le attività e i fini della nostra associazione".

Ciclo di 7 conferenze