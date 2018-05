Venezia sbarca in Grecia. A Corfù, 3 millenni di Mediterraneo tra cucina e ospitalità

Dopo la pilot action MedTaste, prosegue il successo delle sinergie promosse dalla rete internazionale European Silk Road, fondata e gestita da Marco Polo System, che conta 25 membri internazionali, in maggioranza italiani e greci, con rappresentanze croate, slovene e albanesi.

Corfu Food & Wine Festival

Il primo Corfu Food & Wine festival, al debutto assoluto, avrà luogo nel centro storico di Corfù dal 9 al 13 maggio. Marco Polo System, legata all’isola greca da un duraturo rapporto di fiducia e stima reciproche, ha avuto in Corfù il primo firmatario di European Silk Road, lo scorso luglio, e ha sottoscritto con il Municipio un protocollo di cooperazione a febbraio 2017, grazie alla firma congiunta del sindaco Konstantinos Nikolouzos e del fondatore e amministratore unico del GEIE Pietrangelo Pettenò.

Viaggio gastronomico

Il network European Silk Road, ispirato dai dettami del Consiglio d’Europa in tema di “cultural routes”, in armonia con il Silk Road Programme dell’UNWTO, ha avuto come prima estrinsecazione pratica l’iniziativa MedTaste, un’azione di comunicazione culturale ideata e gestita da Marco Polo System che ha visto protagonista la chef di Corfù Marina Beska in un “viaggio gastronomico” nell’Italia meridionale, ripercorrendo una sorta di “Odissea capovolta” che dall’isola di approdo del mitologico Odisseo - Corfù, patria dei Feaci in Omero - accompagnava sapori e racconti in Magna Grecia. MedTaste, svoltosi per il totale di cinque tappe tra Sicilia, Calabria e Puglia, ha attivato il coinvolgimento di numerosi partner di European Silk Road, stimolando l’adesione di nuove realtà, con il risultato di consegnare un’immagine di unione attraverso una sinergia euro-mediterranea efficace e dinamica. Anche la casa editrice Giulio Einaudi di Torino ha contribuito alla realizzazione di MedTaste, accompagnando Marina e la sua avventura con il libro A Tavola, presentato parallelamente agli eventi di cucina nei luoghi che ospitavano le tappe della pilot action.

Ponte tra Italia e Grecia

Oggi, il Comune di Corfù, insieme all’Unione dei Ristoratori dell’Isola e altri importanti enti ellenici (Greek National Tourism Organisation, Ionian University, Cammera di Commercio di Corfù e numerosi altri enti) ha scelto Marco Polo System e l’esperienza di MedTaste come “ponte” tra Italia e Grecia, per rafforzare ulteriormente un già stretto rapporto tra le due realtà, declinato nella reinterpretazione dei legami culturali e storici tra Venezia e Corfù, che durante la Serenissima hanno creato una relazione di fittissimi scambi e influenze, tanto da far avvertire ancora la città del Leone come una sorta di madrepatria culturale per molti dei corfioti. La scelta del GEIE, grazie alla collaborazione con Coldiretti Veneto, è ricaduta su Giuseppe Galardi, titolare dell’Osteria Ai Assassini, nell’omonima calle in zona San Marco, che si farà ambasciatore dei gusti e delle tradizioni gastronomiche di Venezia.

Gli enti

La rassegna greca vede la convergenza di numerosi enti, che puntano alla promozione della ricca produzione locale e insieme alla comunicazione tra sapienze culinarie a livello globale; è infatti prevista la presenza di celebri chef britannici, giapponesi, russi e latinoamericani. Contemporaneamente, a sottolineare ulteriormente il legame “fatale” con Venezia, una delle finalità programmatiche, dichiarate dagli stessi organizzatori (Federation of Hellenic Associations of Travel & Tourist Agencies, Comune di Corfù, Unità Regionale, Università dello Ionio, Unione Esercenti, Ente Greco per il Turismo), è di diversificare l’offerta turistica, distribuendola al di fuori dei periodi di alta stagione, in modo da combattere i flussi del turismo di massa che mettono a rischio il delicato patrimonio materiale-monumentale della città, che unisce archeologia, importanti vestigia serenissima (a partire dalle due fortezze che dominano la città vecchia) e stratificazioni successive.