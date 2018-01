Helly "da impazzire": di Noale la batterista rock che ha incantato anche oltreoceano

Non ha ancora compiuto 24 anni, ma la noalese Elisa Montin, in arte Helly, ha tutte le carte in regola per diventare una vera e propria stella nel firmamento della musica rock. La sua passione è la batteria, e ha già bruciato tutte le tappe vincendo il prestigioso "Hit Like a Girl 2017", concorso mondiale dedicato al drumming femminile.

La vittoria del prestigioso contest

La giuria della manifestazione, composta da batteriste e batteristi di fama internazionale, ha scelto il suo video metal basato sulle colonne sonore del videogioco cult God of War II. "Ho sudato parecchio per ottenere questo prestigioso riconoscimento che mi ha portato ad esibirmi come solista Oltreoceano", ha spiegato la giovane batterista noalese, la cui carriera musicale è iniziata all’interno del Corpo filarmonico Città di Noale. Helly ha già al suo attivo molte partecipazioni a concorsi e contest nazionali e internazionali. Nel luglio 2016 fu notata da Skin degli Skunk Anansie, durante un concerto a Piazzola sul Brenta: la rockstar britannica la invitò sul palco a suonare un assolo rimanendone impressionata. "È stata un'esperienza indimenticabile - ha spiegato - anche perché io all’epoca già suonavo in una tribute band Skunk. Come lo è stato l'ultimo tour europeo con Killin' Baudelare, band alternative metal tutta al femminile con cui ho iniziato a lavorare dallo scorso dicembre. Ora sono entrata ufficialmente nel gruppo ed inizieremo a registrare il secondo disco e siamo super cariche".

In tour in giro per l'Europa

Se oggi la batterista noalese può aspirare ad un posto di rilievo sulla scena musicale internazionale (si è esibita in California, Indiana, Germania, Austria, Francia, Svizzera, Repubblica Ceca, Polonia, Slovenia, Inghilterra, Portogallo…) è grazie ad un percorso formativo iniziato all’età di sei anni. "A 13 anni ho conosciuto Sergio Pescara, e dal quel momento ho capito che avrei fatto la musicista di professione". Helly ha partecipato a numerosi master, con insegnanti di fama mondiale. Oggi affianca alla sua attività concertistica, quella di insegnante: "Ho allievi dai 6 fino ai 50 anni ai quali cerco di insegnare adattando il mio metodo e gli esercizi alla persona che ho davanti. Maschi e femmine. I primi tendono a voler correre, alle volte anche troppo, mentre noi donne siamo più precise, forse perché più pazienti".

Progetti futuri

Ora uno dei progetti su cui sta lavorando Helly è la realizzazione del suo primo disco solista Violet Karma che unisce un sound puramente elettronico alla batteria acustica. "Era da tempo che avevo incanalato idee a livello musicale e finalmente, dopo aver imparato ad utilizzare col computer un programma di musica, posso dar forma alle mie idee e non limitarmi a suonare solo il mio strumento. Comporre è davvero eccitante".