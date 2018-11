Il parco di via Don Sturzo intitolato a Eunice Kennedy, madre delle olimpiadi per disabili

Il Comune di Venezia intitolerà il parco di viale don Sturzo, a Carpenedo, a Eunnice Kennedy, fondatrice nel 1968 di “Special Olympics”, il più diffuso programma di attività sportive nel mondo per persone con disabilità intellettive. Ad annunciarlo sono stati gli assessori comunali alla Toponomastica, Paola Mar, e alla Coesione sociale, Simone Venturini, che da tempo stanno seguendo l'iter del progetto, nel corso della conferenza stampa in cui è stata presentata la XIV Convention regionale Special Olympics, che si terrà sabato prossimo, 24 novembre, dalle 10 al Teatro Goldoni di Venezia.

«Appuntamento fondamentale»

«Questo di sabato - ha sottolineato l'assessore Venturini - è un appuntamento molto importante e significativo che la città accoglie con grande gioia, dopo aver ospitato nel 2014 i Giochi nazionali estivi, a cui avevano preso parte circa 1.500 atleti. Lo sport per queste persone è di vitale importanza, per intessere relazioni, acquistare autonomia personale e autostima, dare fiducia ed entusiasmo alle stesse loro famiglie. Un grazie di cuore ed il pieno appoggio del nostro Comune, per coloro che si impegnano per rendere tutto questo possibile».

La convention

La convention di sabato, a cui sono attese circa 700 persone, tra dirigenti, atleti e loro familiari, provenienti da tutto il Veneto, sarà un'occasione da un lato per un incontro con le associazioni sportive e del volontariato, il mondo della scuola e tutti coloro che si occupano di persone con disabilità intellettive, e dall'altro per ripercorrere i 50 anni del movimento, nato nell'estate del 1968, alla vigilia dei Giochi olimpici di Città del Messico.

Mondiali e madrina

Si parlerà però anche di futuro, visti gli ormai imminenti Giochi mondiali in programma nel 2019 ad Abu Dhabi, in cui gli atleti veneti avranno una loro madrina, la cantautrice vicentina Camilla Fascina, che ha scritto per loro anche un apposito inno. Ma ci sarà spazio anche per la musica, con i Vocal Skyline, formata da 40 eccezionali giovani voci, dirette dal maestro Marco Toso Borella. «Credo sia molto significativo - ha osservato l'assessore Mar - che l'amministrazione comunale intitoli uno dei nostri parchi, quello di via don Sturzo a Carpenedo, alla fondatrice degli 'Special Olympic', Eunice Kennedy. L'obiettivo è quello di ricordare non solo i grandi eroi o i geni, ma anche persone 'normali', che abbiano compiuto però gesti importanti per la propria comunità».