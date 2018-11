Madonna della Salute, Venezia rinnova il suo "voto": quello che c'è da sapere sulla festa

L’inaugurazione e la benedizione del ponte votivo sul Canal Grande sono previste per venerdì 16 novembre alle 11, alla presenza delle autorità cittadine e del Patriarca. Poi prenderà il via il tradizionale pellegrinaggio alla Madonna della Salute con la comunità ecclesiale e cittadina veneziana impegnata così a rinnovare l’antichissimo "voto".

La festa più sentita

La tradizionale festa, da sempre molto sentita in città (e non solo) ed accompagnata da una notevole partecipazione popolare, risale a quasi quattro secoli fa, nel 1630, quando la Repubblica Serenissima fece voto di erigere una nuova chiesa intitolata a “S. Maria della Salute” e affidata per la costruzione al Longhena, a conclusione della terribile pestilenza che minacciava di distruggere la città lagunare.

Il ponte votivo

Ogni anno, per la festività della Salute, viene costruito un ponte provvisorio su barche che attraversa il Canal Grande e collega la zona di San Moisè e S. Maria del Giglio (sestiere di San Marco) con la basilica del Longhena (Sestiere di Dorsoduro) per consentire il passaggio della processione. Decine e decine di migliaia di persone si recano in pellegrinaggio a rendere omaggio alla Madonna e ad accendere un cero affinché ella interceda per la loro buona salute.