Sensa, Venezia rinnova il suo amore senza tempo con il mare nel segno della tradizione

Tutto pronto a Venezia per la Festa della Sensa. Domenica mattina la città lagunare celebra, come da antica tradizione, celebra lo sposalizio della Serenissima con il mare. Il programma della manifestazione si è messo in moto attorno alle 9 di mattina, con il raduno delle imbarcazioni nel Bacino di San Marco, prima della partenza del corteo acqueo per San Nicolò di Lido. Poi, in successione, la cerimonia dello "sposalizio", esibizione del Coro Serenissima e la Santa Messa.

La storia

La cerimonia risale all'anno 1000, volta a commemorare la conquista della Dalmazia da parte del doge Pietro II Orseolo, proprio nel giorno in cui lo stesso doge partì con la sua spedizione, a difesa delle popolazioni della Dalmazia. Anticamente la solenne processione di imbarcazioni, guidata dalla nave del doge (dal 1253 il Bucintoro), usciva dalla laguna attraverso la bocca di porto del Lido. Nelle acque antistanti la chiesa dedicata a San Nicolò, patrono dei naviganti, veniva recitata una preghiera per invocare la protezione dei navigatori. Poi il Doge e gli altri venivano cosparsi con l'acqua santa.

Le regate

La Sensa è anche festa popolare e Venezia la celebra con lo spettacolo delle regate di voga alla veneta, durante le quali si misurano i campioni del remo. Le competizioni hanno preso il via alle 9, tra il Bacino di San Marco e la Riviera San Nicolò al Lido, dove si svolgeranno poi le premiazioni, con la regata dei giovanissimi su pupparini, promossa dalla associazione agonistica di Voga Veneta. Due invece le regate che fanno parte della Stagione Remiera del Comune di Venezia: alle 9.45 la regata delle donne su mascarete a 2 remi e, a seguire la regata degli uomini su gondole a 4 remi. Infine, alle 12, la regata delle schie e delle maciarele nel Bacino dell’Idroscalo all’Isola di Sant’Andrea, organizzata dal coordinamento delle associazioni Remiere di Voga alla Veneta. Le premiazioni di quest’ultima regata si terranno invece all’isola della Certosa.

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

L'anello in mare

Di origini probabilmente pagane il rito dell'anello lasciato cadere in mare in segno di consacrazione, assunse in seguito carattere sacro, che gli fu conferito da papa Alessandro III, nel 1177, sotto il doge Sebastiano Ziani, come ricompensa per i servizi offerti da Venezia nella lotta contro l'imperatore Federico Barbarossa. Proprio a Venezia in quell'anno il papa e il Barbarossa stipularono un trattato di pace che pose fine alla secolare rivalità tra papato e impero.