Jesolo, fine estate col botto: nel weekend le Frecce Tricolori e la mezza maratona

L'estate sta volgendo al termine, ma questo weekend Jesolo si prepara al boom della stagione, con due appuntamenti da non perdere: lo Jesolo Air Show, con gli spettacoli acrobatici della pattuglia delle Frecce Tricolori, e la mezza maratona, compresa nel calendario del campionato Emac di atletica leggera. Due manifestazioni importanti che convoglieranno un gran numero di turisti e appassionati sul litorale jesolano, ecco perché il Comune ha previsto modifiche allaviabilità e messo in vigore l'ordinanza "anti-vetro".

Jesolo Air Show 2019: dettagli

Frecce tricolori e mezza maratona

A farla da padrone, sarà lo spettacolo. Nel pomeriggio di sabato 14, a partire dalle 15.30, sull’arenile di piazza Brescia si svolgeranno le prove ufficiali dei team che parteciperanno allo Jesolo Air Show. Il giorno successivo, domenica 15, oltre all’esibizione vera e propria dello spettacolo acrobatico, nel corso della mattinata si svolgerà la mezza maratona, ultima gara in programma nel lungo calendario dei campionati europei master di atletica leggera 2019.

Mezza maratona: strade chiuse

Focus, come detto, sulla sicurezza. In particolare, per quanto riguarda la mezza maratona, il tracciato di gara interesserà la zona del Lido est di Jesolo, compreso tra piazza Milano, dove ci sarà il punto di partenza e di arrivo e l’entroterra verso via Cavetta Marina e un tratto della pineta di Jesolo per poi ritornare verso la piazza di partenza. In prossimità del percorso di gara, nei parcheggi di via Aldo Moro e via M.L. King accanto al parco Grifone, in quelli di via Possagno e via Olanda, tratto compreso fra via Possagno fino all’incrocio con via Danimarca e nel Parcheggio Torcello, dalle 6 alle 15 di domenica sarà vietata la sosta con rimozione dei veicoli.

Inoltre, lungo via M.L. King, tra l’intersezione con via Istituto Marino e via Danimarca e in via Danimarca, la viabilità sarà sospesa a partire dalle 6 e fino alle 13 del 15 settembre, mentre sul tratto di via Danimarca compreso tra l’intersezione semaforizzata con via Olanda fino all’intersezione con via dell’Angelo la viabilità sarà sospesa o deviata e la sosta vietata su entrambi lati dalle ore 14 di sabato e fino alle 7 di lunedì 16 settembre. In tutte le altre strade interessate dalla manifestazione, la circolazione veicolare sarà sospesa, deviata o a senso unico alternato a seconda delle esigenze della manifestazione e sosta dei veicoli vietata.

Jesolo Air Show, ordinanza anti-vetro

Per garantire la sicurezza delle migliaia di turisti che si attendono sul litorale durante lo Jesolo Air Show, invece, l'amministrazione comunale ha imposto tra le 13 e le 20 di domenica l'ordinanza che impedisce il consumo di bevande in vetro o lattina su tutto l'arco dell'arenile, tra il Fardo di Piave vecchia e via Carmen Frova. I titolari dei pubblici esercizi della zona potranno effettuare la somministrazione in bicchieri di vetro solo nelle aree di loro pertinenza.