Prende il via la rassegna "Frequenze VEZ. Festival incursioni tra nuove scritture": programma

La Biblioteca VEZ, in collaborazione con la Libreria Ubik di Mestre, si sintonizza con pagine amate da giovani e adulti fresche di stampa. E lo fa con Frequenze VEZ. Festival incursioni tra nuove scritture, una rassegna dedicata ai giovani lettori che potranno confrontarsi con scrittori nazionali. Sono otto gli appuntamenti per tutti i gusti tra romanzi, graphic novel, youtuber, gialli storici e viaggi spaziali. La vertigine del cielo stellato, l’amore, l’amicizia, la vacuità delle apparenze, storie da brivido, colpi di scena e il fascino dell’intramontabile Pinocchio. Una primavera di voci d’autore da scoprire.

Programma

Enrico Galiano, invece, uno dei professori più amati d’Italia, presenterà la storia tra Michele e Nina, due ragazzi che si incontrano in treno l’ultimo anno di liceo e… Un viaggio tra sentimenti acerbi ed esperienze emozionanti. Al giornalista e poeta Roberto Lamantea il compito di intervistare il critico letterario Piero Dorfles, il protagonista della seguitissima trasmissione televisiva Per un pugno di libri. Al centro il capolavoro di Collodi Pinocchio,una delle opere più tradotte e vendute al mondo, che ci ricorda il nostro essere stati giovani, liberi, monelli e incoscienti. Sarà un viaggio in un intramontabile classico per voce di un raffinato lettore. Massimiliano Colombo è lo scrittore che è riuscito a rendere seducente per i ragazzi la storia antica, attraverso racconti di consoli, Sanniti, Etruschi, impegnati in eroiche avventure. Per lui due conferenze interattive alla Biblioteca di Castello e in VEZ per parlare di Stirpe di eroi. Storia, disegni e colore, per una scatola-racconto di Alessandro Baronciani. Una graphic novel ambientata nel mondo della moda, dalla trama sensuale e inquieta, sugli inganni delle apparenze. Finale di Festival leggero, come l’estate che arriverà, con la Youtuber Eleonora Gaggero. Idolo delle ragazzine, con più di un milione di follower, presenterà la sua ultima fatica dalle atmosfere thriller e piena di colpi di scena.

Per i giovani

«La sensibilità delle Biblioteche nei confronti dei giovani che frequentano le scuole del nostro territorio - spiega l'assessore alle politiche Sociali e Giovanili Simone Venturini - è sempre molto alta. Questo Festival ne è la conferma, presentando incontri rivolti ai ragazzi dai 16 ai 30 anni, che potranno così confrontarsi con con grandi scrittori; un'iniziativa perfettamente in linea con quanto l'Amministrazione sta realizzando ormai da anni su questi temi, grazie ad un impegno costante e continuo».