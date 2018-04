Scatto d'oro per Gianmaria Gava: il fotografo veneziano vince agli oscar della fotografia

C'è gloria per l'Italia all'undicesima edizione dei Sony World Photography Awards, ma c'è gloria soprattutto per Venezia. Perché tra i 3 fotografi di fama internazionale che si sono portati a casa quelli che sono considerati una sorta di Oscar del settore c'è anche il 40enne Gianmaria Gava, con studio a Vienna ma salde radici in terra lagunare.

Il suo progetto

Il professionista ha spodestato la concorrenza di centinaia di colleghi nella sezione architettura, con uno scatto realizzato nella capitale austriaca nel 2017, parte del progetto "Buildings" (sul sito di Gava si possono scoprire anche gli altri scatti della serie). Si tratta di una ricerca sulle forme archetipe dell'architettura: attraverso una post produzione gli edifici diventano forme inaccessibili e geometriche, arrivando all'essenza di ciò che invece abbiamo davanti agli occhi tutti i giorni e mettendone in luce eventuali contraddizioni in termini di funzionalità. Le sue opere saranno esposte a Londra fino al 6 maggio al Sony World Photography Awards exhibition alla Somerset House.

Altri premi tricolori

Gli altri scatti tricolori che si sono meritati un premio sono stati quelli di Luca Locatelli, che per la sezione "paesaggi" ha immortalato la valle del marmo di Torano, e di Roselena Ramistella, la quale nella categoria "Natural world and wild life" ha fotografato un giovane siciliano che crisi economica e disoccupazione hanno spinto a dedicarsi ai campi e all'allevamento. Lavora tutto il giorno per risparmiare qualche soldo per permettere alla sua amata, romena, di tornare prima o poi da lui.



