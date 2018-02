Il Carnevale entra nel suo clou, tutti gli eventi di Giovedì Grasso in laguna e terraferma

Il Carnevale di Venezia entra nel vivo e lancia il suo rush finale, inaugurato dal giovedì grasso. Una festa che viene chiamata così perché era il giorno in cui a Piazza San Marco si svolgeva una grande festa celebrativa in onore di un’importante vittoria. La Serenissima aveva affrontato il patriarca Ulrico, uomo alquanto devoto all’Imperatore, per via di una bolla papale di Adriano IV che assegnava al Patriarcato di Grado tutta la Dalmazia. Si dice che Ulrico approfittò della guerra in corso fra Venezia, Padova e Ferrara per sferrare il colpo fatale a Grado, costringendo il patriarca Enrico Dandolo a fuggire. Per ricordare la vittoria, venne stabilito che ogni Giovedì Grasso i macellai e i fabbri avrebbero mozzato le teste ai tori, richiamando così l’idea di poter eliminare ogni ostacolo. Pian piano la festa divenne meno truculenta.

Taglio della testa del toro

Nei tempi moderni, quelli del Carnevale di Venezia 2018, in piazza San Marco si celebra il Giovedì Grasso con la ballata delle maschere e il taglio della testa del toro. Ad organizzare la rievocazione, la Compagnia L’Arte dei Mascareri. La giornata nel salotto della città inizierà comunque già dalle 11 con le passerelle decisive per il concorso della Maschera più Bella. Tra domani e sabato, verranno scelte le maschere finaliste che domenica sfileranno per guadagnarsi il titolo di maschera più bella del Carnevale 2018. Alle 12 una delle novità di quest’anno il Ballo delle Novizze che vedrà protagoniste le 12 Marie del Carnevale 2018 assieme a quelle del Carnevale 2017 sul palco di Piazza San Marco.

Dj set in Piazza

Dalle 14 alle 15 continuerà la Scuola di Circo con la conduzione dei Pantakin Circo Teatro e compagnia Barbamoccolo. Dopo l’arrivo del corteo dei Mascareri e il taglio della testa al toro, dalle 17 Piazza San Marco si animerà con musica dal vivo e dj set con un programma selezionato dai club partner di Red Bull e Hard Rock Cafè Venezia. Dalle 17 alle 20, il cuore della città pulserà al ritmo della musica mixata da dj affermati ed emergenti, artisti appassionati e professionisti della consolle. Un set ricco di sperimentazioni sonore e performance d’effetto, firmato dj ChristianEffe, stupirà il pubblico giunto in piazza per festeggiare il giovedì grasso.

VIDEO | Il Carnevale in Piazza

Attendere un istante: stiamo caricando il video...

Per quanto riguarda le iniziative in città da segnalare El Carneval de Buran 2018 che Giovedì Grasso inizierà alle 15 con musica in piazza quindi la sfilata dei bambini per le vie dell’isola e dalle 21 la musica in palestra dell'ex scuola media. In via Garibaldi musica a cura di Radio Vanessa con ospiti ed esibizioni a cura di Caigo Radio Show-Associazione Radio Vanessa che festeggia nel 2018 i suoi 40 anni di attività. In Pescheria a Rialto dalle 18 alle 24, invece, spazio a Teson Piccolo Freschin, musica elettronica e street food con lo scopo di valorizzare le eccellenze del territorio.

Giovedì Grasso a Mestre

Riprende anche il Mestre Carnival Street Show con un ricco carnet di spettacoli per il giovedì grasso. Protagonisti artisti di strada e coreografie ispirate al tema del circo. Musicisti, acrobati, attori, performer daranno vita ad una animazione colorata, divertente ed originale nei principali luoghi della città a partire dal suo salotto buono, Piazza Ferretto, dove anche il palco e la pista di pattinaggio si ispirano al tema della kermesse nelle scenografie realizzate da Massimo Checchetto, scenografo del Teatro la Fenice. Presenti alcuni elementi del circo Togni contraddistinti dalle classiche righe di colore rosso e giallo già presenti nel film “La strada” di Federico Fellini.

In Piazza Ferretto

Sul Palco di Piazza Ferretto dalle 15.30 si alterneranno gli spettacoli di Norina Liccardo con “Carillon Vivente”, uno scrigno musicale che crea un’atmosfera incantata evocando immagini e ricordi del passato con musiche nazional popolari e internazionali degli anni '30 e '40. A seguire ritmi tipici della musica popolare europea della Zigancafé Buskers Band, le migliaia bolle di sapone di Mastro Bolla, le acrobazie di Silvia Zotto, lo show “Lo Strillone” di Teatro Moro, un logorroico strillone su un agilissimo velocipede e con un metallico megafono mette in allerta le folle e le sposta a suo piacimento.

Piazzetta Battisti

In Piazzetta Battisti, (15.30 - 16.30 -17.30 - 18.30) spazio allo show di hula hoop e giocoleria, in cui l’esploratore Bastiano Giramondo esibirà le più leggendarie, fantastiche e mitologiche creature mai incontrate. Per le vie della città ci saranno anche spettacoli di DrumRum Teatro: “Giacomina”, intervento itinerante con Maschera di Basilea, Emma Pepe: “Athenpore e la Culla del tempo: La Dottoressa Pendola Lancetta Detta Cucù”, pozioni, rimedi, suggerimenti su come gestire il tempo, regalati con ironia e buonumore dalla strampalata dottoressa Cucù.

Via Mestrina

In via Mestrina, dalle 16, un piccolo circo e numerose valigie contenenti attrezzi di ogni tipo, per travolgere i bambini con la giocoleria. A seguire Giacomino ne “La Costumeria Viaggiante”, animazione itinerante sui trampoli di Giacomino, esperto costumista e trampoliere che porta abiti e travestimenti di grande effetto per grandi e piccini e “Le SmisuCiclette”, show di clown e strani veicoli a due ruote. In Via Palazzo, invece (15.30 - 16.30 - 17.30 - 18.30, spazio ai burattini della commedia dell’arte, mentre in Largo Divisione Julia, (16 - 17), lo spettacolo di Luigi Ciotta, “Sweet dreams”, un viaggio senza ritorno nel mondo dell’assurdo, accompagnati dalla comicità del clown.

Piazzale Donatori di Sangue

Spazio in Piazzale Donatori di Sangue per Le Petit Cabaret 1924, (primo spettacolo alle 15.30, replica alle 18.15): uno spettacolo di circo-cabaret che sulle note di musica jazz e swing, si ispira e ricrea le atmosfere dei locali tipici parigini degli anni ’20. Gli spettatori saranno accolti dagli artisti con un aperitivo di benvenuto, in attesa che inizi lo show. Un percorso che strappa dalla realtà per condurre in un’esperienza coinvolgente ed emozionale. Protagonista in Piazzetta Pellicani, Imaginarium, un circo fotografico unico nel suo genere. A cura di Blink Circus.

Ca' Sabbioni

Ritorna la carovana del Circo Ciclò. Una serie di spettacoli ed incredibili gag che ruotano attorno alla bicicletta. Compagnie di teatro di strada accompagnate da un presentatore su monociclo e musicisti porteranno a domicilio in tutta l’area metropolitana divertimento e gag per i più piccoli. Appuntamento alle 15.30 a Cà Sabbioni presso Piazza Cosmai Dedicato ai buongustai, il “Manin Food Fun”. Per la settimana “grassa”, 8-13 febbraio, i commercianti di via Manin a Mestre presentano una iniziativa colorata, profumata e saporita per arricchire gli intrattenimenti. I protagonisti di questo viaggio enogastronomico: Pizza Informale con i suoi ingredienti a km 0, UMAMI con le sue ricette vegane, Casti Food per gli amanti della carne, Birra di Classe con i suoi dieci luppoli artigianali e dulcis in fundo, Squisi con i suoi speciali cocktails fruttati. A Marghera, divertimento con giostre e mercatini di Carnevale in Piazza Mercato e Piazzale Concordia.