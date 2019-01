Guggenheim Art Classes, tornano le lezioni di storia dell'arte della Collezione

Un appuntamento immancabile per chi ama l’arte, aperto a tutti, non solo ai soci della Collezione Peggy Guggenheim. Dal 4 febbraio 2019 prende il via la sesta edizione del corso di storia dell’arte “Guggenheim Art Classes”, dal titolo "Sempre al centro!", a cura di Alessandra Montalbetti della Pinacoteca di Brera. Si torna in aula, dunque, e in occasione del 40° anniversario dalla scomparsa di Peggy Guggenheim, nonché a 70 anni dal suo insediamento a Palazzo Venier dei Leoni, sarà la storia della sua celebre collezione d’arte.

Dieci incontri

Da Parigi a Londra, da New York a Venezia. Peggy Guggenheim sempre al centro del mondo, ama l'arte delle avanguardie, l'arte della novità rivoluzionaria, l'arte che la circonda e la affascina per la sua proiezione verso il futuro. La colleziona, insaziabile, grazie alla preziosa amicizia e consulenza di artisti e critici come Marcel Duchamp, Herbert Read, Nellie van Doesburg e Howard Putzel. Dieci incontri per scoprire e studiare le opere e le storie degli artisti collezionati dalla mecenate americana, e per rivivere quella passione che portò Peggy a essere sempre al centro del proprio tempo.

Iscrizione

Il corso sarà diviso in due cicli (febbraio/aprile e ottobre/dicembre), e si terrà all’Auditorium Santa Margherita, Ca’ Foscari (Venezia). L’iscrizione è aperta a tutti, con riduzioni speciali per i Soci del museo, i possessori di Guggenheim Young Pass e gli insegnanti di ogni ordine e grado, ed è obbligatoria in quanto il numero dei posti è limitato. (Le iscrizioni al primo ciclo sono già appena aperte. Per informazioni: 041.2405440/429 membership@guggenheim-venice.it / www.guggenheim-venice.it )

Primo ciclo

Febbraio-aprile

4.2.2019 - Pittura e scultura britannica: Kenneth Armitage, Francis Bacon, Alan Davie, Lynn Chadwick, Henry Moore, Ben Nicholson, Graham Sutherland

18.2.2019 - La violenza del COBRA: Pierre Alechinsky, Karel Appel e Asger Jorn

4.3.2019 - Jackson Pollock e Tancredi: la disperata ricerca di risposte vitali

18.3.2019 - Hans Arp e Antoine Pevsner: distanti linguaggi scultorei

1.4.2019 - Arte ottico-cinetica: quando si muove l'opera e quando si muove il pubblico

Secondo ciclo

Ottobre-dicembre

7.10.2019 - Gli artisti italiani collezionati dopo il 1949: Edmondo Bacci, Arnaldo Pomodoro, Giuseppe Santomaso, Emilio Vedova

28.10. 2019 - Vasily Kandinsky e Constantin Brancusi. Accurate ricerche: il sogno di catturare l'assoluto

11.11. 2019 - Astrattismo e le sue diverse declinazioni: Piero Dorazio, Jean Hélion, El Lissitzky, Kazimir Malevich, Piet Mondrian, Theo van Doesburg

25.11. 2019 - René Magritte e Max Ernst: il pensiero surreale

9.12. 2019 - Pablo Picasso e Man Ray: protagonisti del cambiamento