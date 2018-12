Hashim Sarkis sarà il curatore della Biennale Architettura di Venezia 2020

Sarà l'architetto Hashim Sarkis il curatore della 17. Mostra Internazionale di Architettura di Venezia in programma dal 23 maggio al 29 novembre 2020. A deliberarne la nomina il Cda della Biennale, su proposta del presidente Paolo Baratta.

L'architetto

Sarkis, titolare di Hashim Sarkis Studios (HSS), fondato nel 1998 e con sedi a Boston e Beirut, dal 2015 è preside della School of Architecture and Planning al MIT. È stato membro della giuria internazionale della Biennale Architettura 2016 e ha partecipato con il suo studio al padiglione Stati Uniti (Biennale Architettura 2014) e Albania (Biennale Architettura 2010). Sarkis ha una laurea in Architettura e una in Belle Arti conseguite alla Rhode Island School of Design, oltre che un master e un dottorato in Architettura ottenuti alla Harvard University. Ha curato e scritto vari libri e articoli sulla storia e la teoria dell’architettura moderna; tra questi, Josep Lluis Sert, The Architect of Urban Design (New Haven, CT: Yale University Press, 2008); Circa 1958, Lebanon in the Projects and Plans of Constantinos Doxiadis (Beirut: Dar Annahar, 2003); e Le Corbusier's Venice Hospital (Monaco di Baviera: Prestel, 2001).

«Curatore sensibile alle urgenze della società»

«Abbiamo provveduto alla nomina del curatore della prossima Mostra di Architettura 2020, nel rispetto della tempistica che consente la progettazione della mostra stessa, - ha commentato Baratta - e come previsto dalle norme che regolano la Biennale. Con Hashim Sarkis, La Biennale si dota di un curatore particolarmente sensibile ai temi e alle urgenze che la società, nelle diverse contrastanti realtà, pone per il nostro abitare». Non ha mancato di dimostrare la propria soddisfazione per l'incarico il nuovo curatore: «Il mondo sta lanciando nuove sfide all'architettura - ha spiegato Sarkis. - Sono impaziente di lavorare con architetti provenienti da tutto il mondo per immaginare insieme come affrontare queste sfide».