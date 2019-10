"Io sono musica" al Toniolo: il violino di Uto Ughi inaugura una stagione "vivaldiana"

Il 29 ottobre al Teatro Toniolo si terrà il concerto inaugurale della XXXIV Stagione di musica da camera e sinfonica di Mestre, organizzata dal settore Cultura del Comune di Venezia in collaborazione con l’Associazione Amici della Musica di Mestre, con la direzione artistica di Mario Brunello. Un concerto con ben due solisti di fama mondiale: Uto Ughi al violino ed Andrea Griminelli al flauto, insieme all’Orchestra da camera "I Filarmonici di Roma".

Concerti vivaldiani

Quest’anno il programma musicale è interamente dedicato al compositore veneziano per eccellenza: Antonio Vivaldi. Uto Ughi eseguirà con I Filarmonici di Roma "Le Quattro Stagioni", sicuramente la più nota delle composizioni del Prete Rosso. In realtà si tratta di quattro concerti distinti, ispirati da altrettanti sonetti del compositore veneziano che li ha dedicati ciascuno ad una stagione. Ughi leggerà e commenterà i sonetti vivaldiani che precedono l’esecuzione di ogni concerto, per restituire al testo tutta la sua poeticità. Si potrà seguire il testo sul programma di sala per una maggiore e affascinante comprensione del testo. Griminelli eseguirà con I Filarmonici di Roma "I Concerti della Natura".