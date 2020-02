Joaquin Phoenix vince l'Oscar come miglior attore protagonista per Joker

A Venezia si era imposto come miglior film, al Dolby Theatre di Hollywood, invece, a vincere la statuetta più ambita è stato il film coreano Parasite. Joker di Todd Phillips, presentato in anteprima alla 76. Mostra del Cinema di Venezia, porta a casa due statuette, quella per la miglior colonna sonora e l'Oscar al miglior attore protagonista assegnato a Joaquin Phoenix. Un premio che fa il paio con il Golden Globe assegnatogli ad inizio gennaio, dopo che a vincere la coppa Volpi, al Lido, era stato Luca Marinelli in Martin Eden.

Joker vince il Leone d'Oro

Joaquin Phoenix miglior attore in Joker

«Dobbiamo lottare contro l'idea che una razza, un'idea sia dominante rispetto a qualcuno impunemente. - ha detto l'attore nel suo discorso di ringraziamento. Il dono più grande che mi ha dato il cinema è quello di poter dare voce a chi voce non ce l'ha. È arrivato il momento di iniziare a farci portavoce di altre cause». Durante il suo discorso, Phoenix ha lanciato anche un appello a lottare a favore dei «diritti” «le diseguaglianze di genere, il razzismo, o la discriminazione lgbt».