La mostra internazionale del premio Arte Laguna torna all'Arsenale di Venezia - il 17 marzo l'inaugurazione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’arte contemporanea emergente: dal 18 marzo all'8 aprile gli spazi mozzafiato dell’Arsenale di Venezia ospitano le opere dei 115 finalisti del Premio internazionale Arte Laguna, giunto alla sua dodicesima edizione.



INAUGURAZIONE E CERIMONIA DI PREMIAZIONE

Ingresso libero alla serata di inaugurazione in programma sabato 17 marzo alle ore 18, con perfomance dal vivo, premiazione degli artisti, drink per tutti.

La serata prevede la cerimonia di premiazione degli artisti vincitori degli oltre 20 premi del concorso tra residenze d'arte, mostre in galleria e partecipazioni a festival.



LA MOSTRA

Presso le Nappe dell'Arsenale Nord 115 opere provenienti da tutto il mondo selezionate da una giuria di esperti del mondo dell'arte contemporanea. Sono dipinti, fotografie, installazioni, video, opere digitali, ambientali, di arte virtuale, performance e la novità di quest'anno opere di Arte Urbana! Entrata gratuita alla mostra da domenica 18 marzo a domenica 8 aprile, tutti i giorni con orario continuato dalle 10 alle 18.



VISITA GUIDATA

domenica 18 marzo ore 11 con il curatore Igor Zanti

È possibile prenotare un tour della mostra a richiesta

press@premioartelaguna.it oppure 0415937242 int.4



Tutte le info al sito: https://www.premioartelaguna.it/mostra17.18/



Evento Facebook >>> https://www.facebook.com/events/2071876599757982/



Per informazioni:

T. +39 0415937242

info@premioartelaguna.it".

Gallery