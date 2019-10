Jazz, pop e soul tornano protagonisti allo Splendid Venice Hotel

Al via domani, giovedì 10 ottobre alle 19, Live Music Aperitif, il salotto della musica dal vivo firmato da Veneto Jazz allo Splendid Venice Hotel. All’ora dell’aperitivo, musica dal vivo e petit food per quello che è diventato uno degli appuntamenti più attesi in laguna. L’ingresso, di 15 euro, prevede concerto, aperitivo e petit food.

Primo appuntamento con Irene Guglielmi

Si inizia con il tributo ad Alicia Keys della cantante Irene Guglielmi. Nata all’Isola d’Elba, originaria di Porto Azzurro, fin da bambina ha dimostrato grande talento e oggi vanta numerose collaborazioni con artisti di alto livello nel mondo dello spettacolo. Dopo avere partecipato ad Amici, ha continuato a cantare da professionista, sia a Buona Domenica, scelta da Maurizio Costanzo, che in diverse tournée teatrali, festival e importanti club. Sarà accompagnata da Ivan Zuccarato al pianoforte e Daniele Vianello al contrabbasso.

Il programma

Giovedì 24 ottobre ritorna invece l’esuberante voce di Ty Le Blanc. Texana innamorata di Venezia, interpreta i grandi classici del blues e del soul, con un repertorio che spazia da Etta James a Nina Simone, Ray Charles, Sam Cook, Marvin Gaye e molti altri. Si proseguirà poi il 7 novembre con Elena Tavella e il suo tributo a Celine Dion, accompagnata da Ivan Zuccarato al pianoforte e Valerio Galla alle percussioni. Ultimo appuntamento con il Too High Trio, la settimana successiva, guidato dalla voce di Kenneth Bailey propone classici soul, di Otis Redding, Marvin Gaye, Scott Heron con contaminazioni moderne da Gregory Porter a Kamasi Washington e Robert Glasper.