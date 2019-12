All'M9 si esplora lo spazio con la realtà virtuale

Nell'anno in cui ricorre il 50esimo anniversario dello sbarco sulla Luna, M9 propone un viaggio tra passato, presente e futuro delle esplorazioni spaziali, in cui divulgazione scientifica, multimedialità e nuove tecnologie si incontrano. "Lunar City", questo il nome di quello che è, di fatto, non una semplice mostra ma un vero e proprio viaggio alla scoperta dei misteri e delle curiosità della Luna e del sistema solare. L'appuntamento è dal 20 dicembre al 3 maggio 2020.

Realtà virtuale

Sarà l'occasione per conoscere, attraverso un percorso video-fotografico e immersivo il passato, ma soprattutto il futuro, dell'esplorazione spaziale. Curata da Alessandra Bonavina l'esposizione è prodotta e realizzata da M9 e Next One Film Group con il patrocinio di Asi (Agenzia Spaziale Italiana), Inaf (Istituto Nazionale di Astrofisica) e Mibac. Al terzo piano del museo, due installazioni sfrutteranno la realtà virtuale come strumento per esplorare lo spazio: una proietterà i visitatori all'interno del modulo europeo Columbus dando loro la possibilità di camminare, prendere oggetti e lanciarli, simulando la microgravità, e persino di uscire a spasso nello spazio. Una seconda installazione farà, invece, sperimentare ai visitatori l'emozione di una camminata sulla Luna fianco a fianco dei primi astronauti sbarcati sul suolo lunare.

Serra spaziale

Insieme alle installazioni, l'esposizione propone la simulazione iperrealistica di una serra spaziale realizzata da una collaborazione italo-tedesca. Tra scatti e filmati originali realizzati durante le riprese del docufilm "Lunar City", i visitatori potranno addentrarsi nei centri Nasa, trovarsi sulle rampe di lancio e nei laboratori delle più importanti aziende aerospaziali italiane in cui si sta progettando il futuro dell'esplorazione umana nello spazio. In una sezione dedicata si avrà sarà raccontata l'Italia dello spazio e l'importante ruolo che il nostro paese ricopre in questo fondamentale settore.