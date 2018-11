Festa della Salute, si inaugura oggi il tradizionale ponte votivo

Iniziano i festeggiamenti per la Madonna della Salute, con l'inaugurazione del tradizionale ponte votivo sul Canal Grande. Come ogni anno, si tratta di una struttura provvisoria su barche che collega la zona di San Moisè e Santa Maria del Giglio (sestiere di San Marco) con la basilica del Longhena (Sestiere di Dorsoduro) per consentire il passaggio della processione. Presenti all'inaugurazione di venerdì mattina le massime autorità civili e militari della città, tra cui il sindaco Luigi Brugnaro, il patriarca Francesco Moraglia, il questore Danilo Gagliardi, il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri Claudio Lunardo, il prefetto Vittorio Zappalorto.

La Salute

La Festa della Salute, una tra le più sentite dai veneziani, condivide le stesse radici della Festa del Redentore: infatti nasce da un'epidemia di peste, quella del 1630-31, che a Venezia provocò 47mila morti (circa un quarto della popolazione). Disperati, il doge Nicolò Contarini e il patriarca Giovanni Tiepolo, organizzarono una processione di preghiera che raccolse tutti i cittadini superstiti e ebbe la durata di tre giorni e tre notti e fecero voto solenne alla Madonna che avrebbero costruito un tempio in suo onore se la città fosse sopravvissuta all’epidemia. In poche settimane i contagi diminuirono fino a fermarsi completamente: il governo della Serenissima portò a termine il voto e fece costruire la maestosa Basilica della Madonna della Salute nella zona della Dogana da Mar, ben visibile da San Marco, la cui costruzione fu affidata al giovane Baldassarre Longhena e durò dal 1631 al 1687. Ogni anno, il 21 novembre, si ricorda quell'evento.