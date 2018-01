Måneskin-mania, una bolgia al Valecenter di Marcon per la band rivelazione di X Factor

Sono il nuovo fenomeno musicale italiano, il nuovo prodotto del talent show X Factor. L'accoglienza ovunque vadano è molto calorosa, e anche al Valecenter, dove sono stati ospiti venerdì pomeriggio, non poteva essere diversamente. Per lo più ragazzine presenti al centro commerciale di Marcon, alcune avrebbero addirittura saltato scuola e si sarebbero messe in coda dalle 10 della mattina per non perdere l'occasione di vedere i propri idoli da vicino. Per scattarsi una foto insieme e farsi autografare la copia del loro nuovo album.

A centinaia i fan che hanno voluto presenziare al firmacopie dei propri idoli musicali, che in pochi mesi di notorietà hanno saputo veicolare su se stessi una grandissima onda mediatica, arrivando addirittura a conquistare il disco di platino (quello delle 50mila copie vendute) per il loro primo album.