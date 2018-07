M9 ha il suo direttore: dopo il lungo iter di selezione, ruolo affidato a Marco Biscione

Al termine di un lungo iter di selezione, la Fondazione Venezia ha individuato in Marco Biscione il profilo più adatto per ricoprire l’incarico di direttore di M9. L’ufficializzazione avverrà alla presenza del neodirettore e del presidente Giampietro Brunello, nel corso di una conferenza stampa in programma il prossimo venerdì alle 12.

Il neo-direttore

Marco Biscione, 60 anni compiuti da pochi giorni, ha al suo attivo una lunga esperienza maturata all’interno di importanti strutture deputate alla valorizzazione e alla diffusione della cultura. Chiamato dal 2002 al 2006 come esperto nazionale distaccato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali presso la Direzione Generale Istruzione e Cultura della Commissione Europea, dal 2006 al 2009 è stato Referente del Segretariato Generale del Mibac per i programmi e le politiche dell’Unione Europea nel settore Cultura. Direttore dei Civici Musei di Udine dal 2010 al 2014 (oltre 50 le mostre temporanee organizzate sotto la sua direzione), nel 2015 ha assunto la guida del MAO, il Museo d’Arte Orientale di Torino (13 le mostre temporanee e più di 120 gli eventi, i laboratori e le conferenze organizzati durante la sua gestione).

"M9, una vocazione internazionale"

"Questa scelta conferma - sottolinea il presidente della Fondazione di Venezia, Giampietro Brunello - la volontà della Fondazione di Venezia di dare a M9 una vocazione nazionale ed internazionale che lo renda un realtà di riferimento sotto molteplici punta di vista. A Marco Biscione, che esprime un profilo di compravata esperienza ed eccellenza, va il mio augurio di buon lavoro e sono certo che saprà dimostrare tutto il suo valore e la sua professionalità in questa sfida che si appresta ad affrontare. Grazie all’altissimo profilo professionale e culturale del dottor Marco Biscione siamo convinti che M9 potrà fin da subito essere un museo davvero vivo, capace di dare a Mestre quel respiro internazionale a cui puntiamo".