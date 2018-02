Splendida Erika, sei tu la Maria del Carnevale 2018. Il nuovo Angelo arriva da Castello

Proclamata la vincitrice del concorso che ha visto protagoniste 12 ragazze del territorio metropolitano. La premiazione lunedì sera al Teatro della Fenice. "Abito vicino alla chiesa di San Pietro di Castello, lì dove tutto è cominciato", aveva dichiarato la 19enne, che raccoglie il testimone da Elisa Costantini. Tra loro un lungo abbraccio

Foto e video dal profilo Twitter ufficiale del Carnevale di Venezia e del Comune di Venezia



Dopo 10 giorni di grandi emozioni ed esperienze uniche tra sfilate, lezioni di portamento, iniziative di solidarietà con anziani e disabili, si è concluso questa sera nelle sale Apollinee del Teatro La Fenice il concorso che ha visto 12 ragazze della Città Metropolitana di Venezia vivere il sogno di rappresentare la bellezza e la tradizione veneziana.

Ha conquistato tutti, compresa la giuria tecnica, grazie al suo sorriso e alla sua bellezza. La nuova Maria del Carnevale arriva da Castello e ha 19 anni: Erika Chia, studentessa universitaria di Economia aziendale a Padova, raccoglie il testimone dell'Angelo 2018, Elisa Costantini, con cui c'è stato un lungo abbraccio durante la premiazione. All’evento ha partecipato il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, insieme alla presidente del Consiglio comunale, Ermelinda Damiano, agli assessori al Turismo e alle Partecipate, Paola Mar e Michele Zuin, al consigliere delegato alle Tradizioni, Giovanni Giusto.

Tra gli ospiti anche il prefetto Carlo Boffi, il questore Danilo Gagliardi, il comandante provinciale dei carabinieri, Claudio Lunardo, il comandante della polizia locale, Marco Agostini. Nel congratularsi con la vincitrice del concorso, il primo cittadino ha ringraziato tutte le altre partecipanti e un ringraziamento è stato espresso anche nei confronti degli organizzatori, di Vela, delle forze dell’ordine, che hanno garantito durante tutto il periodo del Carnevale la sicurezza in città.

La manifestazione, rilanciata a Venezia dopo secoli di abbandono da Bruno Tosi e organizzata da Maria Grazia Bortolato, rievoca in chiave moderna il rapimento e la liberazione di dodici promesse spose ai tempi del doge Pietro Candiano III (1039). All’inizio del IX secolo il 2 febbraio di ogni anno, giorno della purificazione di Maria, le dodici più belle fanciulle del popolo scelte a rappresentare la città si radunavano insieme ai loro promessi sposi nella chiesa di San Pietro di Castello, per ricevere la benedizione nuziale. A pochi passi da dove abita ora Erika Chia. Martedì pomeriggio, alle 16.30, in occasione dello Svolo del Leon, la nuova Maria verrà presentata al pubblico di piazza San Marco.