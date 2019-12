Mesthriller al gran finale: ospiti Aldo Cazzullo e Giovanni Floris

Mestrhriller si prepara al gran finale con i grandi nomi del giallo italiano. Venerdì e sabato sono all’insegna del thriller: venerdì 6 dicembre alle 21, al Centro Culturale Candiani, è la volta di Aldo Cazzullo e Fabrizio Roncone, autori a quattro mani di "Peccati immortali", romanzo che porta negli abissi di Roma e dell'animo umano, che alterna la suspence del giallo, i toni del dramma e della farsa, il lirismo di immagini che rendono omaggio alla Città Eterna.

Chiude Giovanni Floris

Sabato 7 dicembre il gran finale della manifestazione alle 16 è affidato a Giovanni Floris che presenta, sempre al Centro Culturale Candiani, "L’invisibile", thriller psicologico tra identità e fake news, in cui giornalista e scrittore trovano l’accordo ideale per un romanzo che indaga a fondo un tema di grande attualità: l'abuso dei social e la reputation digitale. Alle 18 ci sarà invece la promozione e la premiazione dei cortometraggi selezionati per il Mesthriller Film Fest e la proiezione del documentario di Steve Della Casa, presidente della giuria del Festival cinematografico, "Boia, maschere e segreti: l’Horror italiano degli anni Sessanta".