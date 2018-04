“Mirano segreta. viaggio dalle tenebre alla luce” di Alexandra Foffano

Riceviamo e pubblichiamo:

"Dopo il successo di pubblico dello scorso anno, martedì 1 maggio 2018 torna al Castelletto del Belvedere, affascinante complesso architettonico ottocentesco sito nel parco comunale di Mirano, la visita teatralizzata site specific “Mirano Segreta. Viaggio dalle tenebre alla luce” con un percorso alternativo ancora più coinvolgente.

A partire dalle basi storiche offerte dal luogo, verranno create delle suggestioni che prenderanno vita attraverso una performance itinerante che segue un percorso naturalistico in un racconto visuale&sonoro che andrà a valorizzare quest’area monumentale: un luogo misterioso legato alle ville venete per la salvaguardia del patrimonio architettonico moderno.

Durante la performance i corpi danzanti, le voci, gli sguardi… interesseranno un racconto in cui le vicende storico-architettoniche del complesso saranno solamente il pretesto per un’espressione più ampia, in cui ognuno troverà significati propri.



Interpreti: l'architetto e artista Piergiulio Caregnato nel ruolo dell'alchimista, nonché corpo e guida; la danzatrice Sofia Fiume nel ruolo dell’Albedo; la soprano Selena Colombera nel ruolo di anima dell'alchimista; la danzatrice e coreografa Alexandra Foffano nel doppio ruolo di Nigredo e Rubedo.



Lo spettacolo è previsto in più repliche: il primo, mattutino, alle ore 11.00; i seguenti partiranno alle ore 15.00 e procederanno a ciclo continuo con inizio allo scoccare di ogni ora, in base alla possibilità meteo e alle richieste, fino alla chiusura del parco alle ore 18.30.



Prenotazione obbligatoria presso l’ufficio Attività sportive culturali e ricreative del Comune di Mirano, tel. 041.431128, e-mail cultura.turismo.sport@comune.mirano.ve.it

Biglietto €10,00.



http://www.comune.mirano.ve.it/upload/news/news-5ac4d66e2b0ce.pdf

