"No go dito gnente" di Jason Francis mc Gimsey alla fumetteria Supergulp"

Riceviamo e pubblichiamo:

"Uscita a gennaio 2018 per Supernova edizioni con copertina firmata dal fumettista Claudio Calia, questa nuova raccolta di narrazioni sulla città lagunare è una sfida lanciata dall'autore all'isola e ai suoi abitanti, per una riappropriazione linguistica al di fuori delle manipolazioni politiche più ampie avvenute negli ultimi trent'anni.



Dal racconto orale a quello scritto: è con Tommi, il protagonista trasversale di queste storie, che scopriamo i luoghi, le vicende ma anche la lingua di Venezia e dintorni che, nella contemporaneità, sta andando perduta - o resta relegata a una tradizione letteraria molto lontana nei secoli.



Un’opera che raccoglie quattro racconti scritti interamente in dialetto veneziano. L’autore è Jason Francis Mc Gimsey, statunitense di nascita, vissuto a Venezia e dintorni – dove il libro è ambientato – per diversi anni, poi trasferitosi a Parigi dove attualmente lavora e dove ha fondato l'associazione culturale PLU Paris Lit Up.



"No go dito gnente. Quatro conti de Venessia" sarà presentato venerdì 30 marzo a Mestre nella storica fumetteria Supergulp di via Rosa 26 (ore 18.00).



Ingresso libero.



*



Venerdì 30 marzo, ore 18

"No go dito gnente" di J. F. Mc Gimsey

presentazione del libro





credits foto dell'autore: Sarah Dawson"