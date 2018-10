Desideri, sogni e paure: "Non esisto", il nuovo brano dei veneziani On The Moon VIDEO

La lotta interiore tra i desideri e le paure, gli affetti e le rinunce, i sogni e le debolezze. Questo i temi di "Non esisto", nuovo singolo degli "On The Moon", band veneziana indie rock formata da musicisti con background ed esperienze musicali diverse, che trovano la propria realizzazione in un progetto inedito e d'impatto, grazie ad atmosfere rock intrecciate a linee vocali pop e testi in lingua italiana.

La band

La formazione definitiva della band si consolida nel 2017 dando vita ad un repertorio di brani originali. Il risultato è la convergenza di quattro personalità forti, caratterizzate da preziose esperienze musicali individuali. È nel 2018 che parte la collaborazione con l'etichetta discografica Ferrarese Alka Record Label, che dà vita a "Episodio 1" il primo EP della band, in uscita il 9 novembre, che riassume in 4 brani l'essenza del gruppo e la confluenza delle sue ispirazioni. Gli On The Moon sono: Cathie Almansi (voce), Luca Di Vacri (basso), Giulio Ferrara (chitarra) e Luna Vianello (batteria).