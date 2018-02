"Pasqua nella natura - II edizione"

Riceviamo e pubblichiamo:

"I Commercianti del Centro Commerciale “La Piazza” in collaborazione con l'Associazione Culturale NSV Organizzazione Eventi affiliata A.I.C.S. - Comitato Provinciale di Rovigo, organizzano per le giornate di Giovedì 29; Venerdì 30 e Sabato 31 Marzo 2018, a Favaro Veneto (VE), presso il Centro Commerciale “La Piazza”, in Via Triestina, 54 dalle ore 10:00 alle ore 19:00 la Manifestazione “Pasqua nella Natura – Salute e Benessere al Centro Commerciale La Piazza”, che prevede la Rassegna delle Specialità Enogastronomiche Naturali e Biologiche Tipiche Italiane, Mercatino dell'Artigianato Artistico con Creazioni a Tema anche del Riciclo e Riuso; Prodotti e Rimedi Naturali per il Benessere, per la Cura del Corpo e dello Spirito; Florovivaismo; StreetFood.

Per l'occasione verranno organizzati Spettacoli, Esibizioni ed Intrattenimenti per Bambini.



Per info Manifestazione e partecipazione come Espositore: Raffaella 347.0495286

Email: nsv.eventi@gmail.com

https://www.facebook.com/NsvOrganizzazioneEventi

".