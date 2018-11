Imparare l'arte da un arazzo: da Kandinsky a Botero, i percorsi didattici per studenti

Siamo ormai alla seconda generazione di ragazzi che non hanno mai sentito parlare di arte all'interno di un’aula scolastica. Dall’avvio della riforma Gelmini, otto anni fa, le ore dedicate alla Storia dell’arte sono diminuite perfino nei licei artistici, se non addirittura eliminate in alcuni istituti. Diventa quindi compito dei musei, dei poli espositivi, delle accademie non disperdere la conoscenza di una materia che invita il giovane ad allargare i propri orizzonti, a vedere il mondo attraverso gli occhi dell’artista. Proprio in quest’ottica, con la possibilità di conoscere le opere dei grandi artisti contemporanei attraverso gli arazzi, che regalano l’opportunità di vedere un quadro nella sua forma tridimensionale, il polo espositivo veneziano di Palazzo Zaguri con la mostra “Da Kandinsky a Botero. Tutti in un filo” apre le porte agli studenti di tutte le età con una serie di percorsi didattici ad hoc.

Gli arazzi

Un evento di respiro mondiale che mette al centro del suo allestimento i capolavori dell’Arazzeria Scassa in una fluida comunicazione con le opere immortali di Kandinsky, De Chirico, Klee, Casorati, Miró, Botero, Mastroianni, Matisse, Renzo Piano e molti altri. L’allestimento si snoda in un percorso dove espressione artistica, artigianato di bottega e scuola trovano nell’arazzo l’espressione più preziosa e antica e, al contempo, mai così moderna e attuale.

I percorsi didattici

Particolare attenzione è stata dedicata ai percorsi didattici rivolti agli studenti di tutte le fasce di età, creati in sintonia con il programma scolastico. Operatori specializzati nella didattica dei beni artistici accompagneranno i visitatori in un viaggio attraverso la storia dell’Arazzeria Scassa e la storia artistica del ‘900. La scelta di inserire percorsi coinvolgenti per le fasce scolastiche nasce dal desiderio di coinvolgere le nuove generazioni nelle forme artistiche presenti sul territorio, rendendole testimoni non solo della divulgazione, ma anche della tutela del prezioso patrimonio artistico nazionale.

Colori ed emozioni

Un percorso interattivo che pone in primo piano il bambino e le emozioni scaturite dai colori, attraverso l’associazione d’idee tra colore ed emotività. Un percorso interattivo tra le opere e la loro riproduzione a telaio, osservando la differenza tra arte figurativa e non figurativa. Un approfondimento storico-archeologico sui colori usati per la tintura e il procedimento della tessitura. Protagonista, l’arte del Novecento, analizzata attraverso la storia dell’Arazzeria Scassa e le opere d’arte contemporanea presenti in mostra. Si dedicherà particolare attenzione all’evoluzione della navigazione sull’Atlantico, approfondendo il contenuto delle opere d’arte esposte e la loro collocazione storica. Per la richiesta di informazioni e prenotazioni gruppi scuola contattare TOSC allo 041 0986267 oppure inviare una mail a gruppiescuole@tosc.it.