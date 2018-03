Arte di "saper fare" le perle di vetro veneziane patrimonio Unesco: punto sulla candidatura

Perle e l'arte di saperle fare come patrimonio immateriale dell'umanità Unesco. A promuovere l'iniziativa è il Comitato per la tutela storica e culturale delle Perle di Vetro Veneziane, da tempo impegnato nella valorizzazione di due tradizionali saperi, tuttora vivi e rappresentativi della nostra cultura. Nel corso di un incontro che si terrà venerdì alle 17.30 alla Scoletta dei Calegheri in Campo San Tomà a Venezia sarà fatto il punto sulla candidatura, alla presenza del presidente del consiglio comunale Ermelinda Damiano e a Katia Basili per l'Unesco.

Il punto sulla candidatura

Saranno presi in considerazioni i punti più importanti del dossier finora compilato, della salvaguardia del patrimonio immateriale, dei documenti raccolti, rappresentativi della ricchezza dei nostri saperi, ma anche dell’importanza della collaborazione internazionale nelle pratiche di candidatura che ha reso possibile l'incontro e la condivisione del percorso del comitato con i Perliers d’Art de France, che rappresentano la comunità di Parigi. A questo proposito interverrà anche Patrice Castex, referente della comunità francese.

"Un'arte che vanta secoli di competenze"

"Il grande desiderio, attraverso la pratica di candidatura internazionale, - spiegano dal comitato - è quello di mettere insieme, non solamente i vari momenti della nostra tradizione e della nostra cultura, ma anche culture diverse, di confrontare, di saperne di più, per rendere sempre più vitale e partecipativa un’arte che vanta secoli di competenze e trasmissione generazionale".