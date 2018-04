Playday 2018: alla Marittima di Venezia lo sport come motore di crescita e integrazione

Un progetto nato per sensibilizzare i bambini sui temi dela diversità e della disabilità, coinvolgendoli in progetti creativi, stimolanti e all'insegna dello sport. Questo l'obiettivo di Playday 2018, presentato martedì alla stazione marittima passeggeri, alla presenza del presidente dell'associazione Amici della Laguna e del Porto, Roberto Tonissi e del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Pino Musolino. Sono intervenuti anche gli assessori comunali, Giorgio d’Este e Simone Venturini.

Doppio concorso

Playday prevede la creazione di due concorsi che si rivolgono agli studenti del Comune di Venezia, e una giornata finale dedicata a diverse attività sportive, nonché alla premiazione dei vincitori dei concorsi. Promosso dall'associazione Amici della Laguna e del Porto, con la collaborazione di Fondazione Deutsche Bank Italia, Decathlon e Venezia Terminal Passeggeri, il suo percorso è cominciato lo scorso novembre con due progetti paralleli presentati nelle scuole materne, primarie e secondarie di Venezia, Mestre e Lido.

Oltre 1000 alunni

A conclusione del progetto, che vedrà impegnate nel corso dell’anno le scuole del territorio, tutti gli studenti si incontreranno il 10 aprile per il Playday 2018 al bacino di Marittima. Per l'occasione, il terminal si trasformerà in una sorta di piccolo villaggio olimpico, un luogo di festa per accogliere studenti, insegnanti, atleti e illustri rappresentanti dello sport assieme ad istituzioni ed autorità locali: ci saranno gli oltre 1000 alunni di 26 complessi scolastici del Veneziano per assistere alla premiazione dei migliori disegni vincitori dei due concorsi.

Sport e aggregazione

La giornata inoltre prevede momenti di promozione di attività sportive, motore di crescita, aggregazione, socialità e integrazione, in particolare verso coloro che convivono con disabilità. Bambini normodotati e disabili giocheranno insieme praticando varie discipline sportive. Le attività sportive si svolgeranno dalle 9 alle 12 e prevedono attività sportive acquatiche di vela e voga alla veneta, grazie alle quali i ragazzi potranno fare delle piccole regate in tutta sicurezza. Ci saranno esercizi di calcio, basket, canoa e vela con istruttori qualificati e atleti professionisti e varie dimostrazioni. È prevista la partecipazione di campioni dello sport quali i medagliati olimpici Daniele Scarpa (canoa) e Sandra Truccolo (campionessa paraolimpica di tiro con l’arco), giocatori del Venezia FC, giocatori della Reyer con la mascotte, Giuseppe Aprea e Francesco Benussi (ex portieri professionisti), una rappresentativa della Nazionale Italiana di Wheelchair (hockey su sedia a rotelle) e Gloria Rogliani (campionessa veneziana della regata storica).

"Giornata all'insegna ell'inclusione e della solidarietà"

"Sostenere iniziative come questa - afferma Musolino - è un privilegio perché credo fermamente che la combinazione sport e cultura dell’inclusione sia una chiave efficacissima per la costruzione di un futuro di sostenibilità. Del resto ben tre degli obiettivi di sviluppo sostenibile sanciti dall’Onu per il 2030 richiamano proprio il concetto di inclusione: il n.4 volto ad un’istruzione di qualità, il n.10 volto alla riduzione delle ineguaglianze, il n.11 volto a rendere città e insediamenti umani inclusivi. Con questa iniziativa direi che riusciamo a colpirli tutti e tre offrendo a oltre un migliaio di bambini formazione su realtà portuale, sport di terra e di mare". Gli fa eco Tonissi: "È una grande soddisfazione portare avanti questo progetto, - commenta - un ringraziamento particolare va a tutti quelli che hanno reso possibile l’avverarsi di questo sogno. Ci auguriamo che martedì 10 aprile sia un giorno di grande condivisione all’insegna dei valori universali dell’inclusione e della solidarietà attraverso lo sport".