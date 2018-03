Un merletto per Venezia, premiate a Burano le opere migliori realizzate ad ago e fusello

È andata in scena al museo del merletto di Burano la premiazione del quarto concorso "Un merletto per Venezia", realizzato dalla Fondazione Musei Civici, in collaborazione con la Fondazione Andriana Marcello, a cura di Chiara Squarcina, responsabile del museo e Doretta Davanzo Poli, storica e saggista di arte tessile. La quarta edizione del premio è stata dedicata al tema "Merletti per Uomini".

Le vincitrici del concorso

In tutti i lavori pervenuti, quindici opere di cui sette ad ago (antico e moderno) e otto a fuselli, sono emerse idee complesse, realizzazioni composite e mai banali: papillon, jabot, ascot, cravatte, portachiavi, collo e polsini, bottoni, stemma, spille (fiore e segno zodiacale), progetto di bretelle, portasigarette. Vincitrici del concorso sono state le merlettaie Luigia Molin, Marisa Vituri, Anna Capozzi, Sabrina Pinato, Gelsomina Acanfora e Claudia Galvan. Il tema per il prossimo anno, invece, sarà "Cocktail delle arti".