M-Children, lo spazio multimediale per i più piccoli "che li relaziona con gli adulti" VIDEO

Inaugurato mercoledì mattina M-Children, lo spazio interattivo per bambini dell’M9. Il percorso multimediale è stato presentato insieme ai laboratori educativi cui hanno partecipato alcune classi della scuola primaria “Tiziano Vecellio” di Mestre.

Il progetto

M-Children è una nuova realtà culturale rivolta a scuole e famiglie per la scoperta e lo sviluppo di percorsi di apprendimento. Il percorso è stato pensato per le diverse fasce d’età, dai 4 agli 8 anni e dai 9 ai 12 anni, focalizzando l’attenzione su temi ed aree artistiche diverse, che hanno caratterizzato il ’900: per i più piccoli ci si concentra sul colore, la forma, il suono, il gesto; per i più grandi invece l’attenzione va alle parole, alla musica, al viaggio e gli eventi storici fondamentali.

Incentivare la cultura tra i più piccoli

"Mestre ancora una volta si sta aprendo al territorio e sta mettendo in campo un’identità culturale che da sempre stiamo cercando di promuovere e incentivare - ha esordito la presidente della Commissione consiliare Cultura Giorgia Pea - e, in questo caso, lo stiamo facendo partendo dal pubblico più giovane e più importante, quello dei bambini e dei ragazzi. Questo spazio didattico è la dimostrazione che la cultura può essere divertente e coinvolgente per i nostri bambini e per i visitatori che sempre di più arrivano a Mestre anche dopo essere stati a Venezia. M-Children inoltre è un ottimo esempio di sinergia tra istituzioni che lavorano insieme per creare un’offerta culturale di qualità per l’intera Città metropolitana".