Fiocchetto Lilla, il Comune in prima linea per sensibilizzare sui disturbi alimentari

Settima Giornata del Fiocchetto Lilla. Sono state presentate giovedì mattina al municipio di Mestre dall'assessore al Turismo Paola Mar le iniziative in programma sabato prossimo (24 marzo), in ottica di sensibilizzazione sul tema dei disturbi del comportamento alimentare. "Non ci si deve vergognare di soffrire di certi disturbi, - ha esordito Mar - ma è necessario trovare il coraggio di riconoscere che c’è un problema che si manifesta con il disturbo dell’alimentazione, che nasce all’interno della famiglia e tocca da vicino tutta la società. Il primo passo è ammettere che esiste un problema e riuscire a chiudere aiuto".

Attenziome ai disturbi alimentari

Lo scopo della manifestazione infatti, organizzata dalle associazioni Mestre Mia e lMi nutro di vita di Pieve Ligure, con il patrocinio del Comune di Venezia e dell’Ulss 3, è sensibilizzare la cittadinanza e aumentare l'attenzione della popolazione rispetto ai disturbi del comportamento alimentare, una malattia che in Italia riguarda oltre 3 milioni di persone, ma che spesso viene sottovalutata. A questo proposito è stata organizzata la mostra fotografica “Odi et amo" di Tatiana Mura, mentre sabato, al Laurentianum in Piazza Ferretto, dalle 16, si terrà la conferenza "Oltre i Disturbi del comportamento alimentare", alla quale interverranno medici e testimoni diretti, saranno presentati libri e filmati sull’argomento dei disturbi alimentari.

Le collaborazioni

La manifestazione, che segue l’illuminazione con il colore lilla dei palazzi comunali dello scorso 15 marzo, è stata organizzata con la collaborazione della Municipalità di Mestre Carpenedo, dell’Ulss 3, dell'associazione Adepo (Cava de' Tirreni), di Consult@noi, Confcommercio Mestre e di Lions Club Mestre Host.