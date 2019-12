Presentazione del libro "Fiat Voluntas Tua - Il calvario di una possessione, la salvezza di una famiglia" a Noventa

"Arrivare a Dio passando dall’inferno. E’ la storia della famiglia Zaghis: di Thomas, un figlio che nella malattia è divenuto l’agnello, la cui sofferenza si tramuta giorno dopo giorno in sacrificio per la salvezza dei suoi cari. Di Ilenia, la sorella, legata a lui da un legame invisibile fino alla rivelazione finale. Ma anche della nonna, allo stesso tempo vittima e demiurgo oscuro, e dei genitori, Terenzio e Cristina, uniti in un destino tragico che alla fine del percorso conduce ad una profonda e tenera conversione. Una storia vera, a tratti romanzata, di un calvario familiare fatto di malattia e sofferenza, difficoltà quotidiane e presenze demoniache, malefici perpetrati anche da persone vicine e rituali che affondano nella notte dei tempi. Una ferita familiare guarita attraverso la riscoperta costante e avvolgente della fede, della preghiera e dei sacramenti. Una storia dove il bene vince sul male, fatto anche diavolo, e dove la vita in Cristo trionfa sulla morte".



Questa è la storia realmente accaduta, e narrata nel libro, della famiglia Zaghis. Una storia che abbraccia tematiche di attualità, come l'eutanasia, ma anche esorcismi, sacrifici e profonde conversioni nella fede. Una storia vera, imperdibile, che durante la serata verrà raccontata, testimoniata e condivisa dai protagonisti della vicenda e del libro. Terenzio Zaghis, autore e protagonista, è nato a Chiarano e vive a Noventa di Piave.