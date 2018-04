Centri di soggiorno del Comune, presentato il programma di attività estive "ricco e vario"

È nel segno della qualità e nel solco di un percorso intrapreso oramai consolidato, il programma di attività estive 2018 proposto dall'istituzione Centri di soggiorno del Comune di Venezia, presentato mercoledì mattina a Ca' Farsetti, con una conferenza stampa a cui hanno preso parte, tra gli altri, l'assessore comunale alle Politiche educative, Paolo Romor.

"Servizio migliorato e varieagato"

"La prima bella notizia - ha spiegato Romor - è che, a fronte di un servizio ancora migliorato e variegato, sono state ridotte le quote di partecipazione per le fasce di reddito più basse, prevedendo addirittura la disponibilità di 9 posti gratuiti per ogni turno. È una novità che farà sicuramente piacere alle circa 900 persone (534 anziani e 358 bambini) che lo scorso anno sono già state ospiti dei nostri due Centri, ma che spero possa invogliarne molte altre a cogliere questa opportunità, ancora poco conosciuta: pochi ad esempio sanno che esiste per i bambini un servizio bus+nave diretto per raggiungere il centro 'Morosini', al Lido, da Mestre".

Gli appuntamenti

Agli ormai tradizionali soggiorni estivi per gli anziani (al Centro “Morosini” del Lido, divisi in 6 turni, dal 18 giugno al 26 agosto, o al Centro “Mocenigo” di Lorenzago, 5 turni, dal 2 luglio all'8 settembre) ed i Centri estivi per i bambini (al “Morosini” dal 18 giugno al 25 agosto e al “Mocenigo” dal 2 al 14 luglio), si aggiunge inoltre un'importante offerta: sarà infatti attivato al Centro “Morosini”, in collaborazione con la cooperativa “Il Sestante” di Venezia, un digital camp, diviso in due turni (18-23 e 25-30 giugno) in cui i bambini e i i ragazzi partecipanti apprenderanno alcune tecniche per realizzare un videogioco, con protagonista un personaggio da loro prima realizzato manualmente. Per tutte le informazioni e le modalità di iscrizione: http://www.istituzionecentrisoggiorno.it.