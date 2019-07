Due bottiglie lunghe 4 metri in Canal Grande: la nuova scultura contro l'inquinamento

Sono state presentate ieri le due grandi sculture metalliche, rispettivamente lunghe 4 e 3,5 metri, degli artisti Helidon Xhixha e Giacomo Jack Braglia, raffiguranti due bottiglie galleggianti, per sensibilizzare sul problema dell’inquinamento nei mari del mondo. L’installazione The Twin Bottles: Message in a Bottle è esposta in Canal Grande, davanti a Palazzo Ca’ Vendramin Calergi.

L'opera

L'opera ribadisce la centralità delle tematiche ecologiche nel mondo contemporaneo. Celebre per la capacità di lavorare l’acciaio inossidabile tramutandolo in opere monumentali, Helidon Xhixha ha modellato la sua bottiglia galleggiante, lunga 4 metri, donandole una superficie lucida che interagisce con i luoghi circostanti rispecchiando gli spazi e l’acqua del Canal Grande. La riflessione trova enfasi nella seconda bottiglia in acciaio, rivestita da Braglia. Le sue fotografie che ritraggono il fenomeno dell’inquinamento, con l’intento di sensibilizzare le persone ad un uso più consapevole e limitato della plastica, sono esposte al Padiglione della Siria alla Biennale Arte.

Messaggio ambientalista

«Le nostre bottiglie gemelle attraverso l’arte lanciano un importante messaggio ambientalista. - spiegano i due artisti - Immergendoci in diversi mari, abbiamo visto con i nostri occhi quanto l'inquinamento da plastica sia ormai a livelli allarmanti. Tra quindici anni si rischia di avere più plastica che pesci. Abbiamo voluto portare a galla questo allarmante problema 'denunciandolo' attraverso il linguaggio dell'arte: dobbiamo invertire la tendenza, lavorare sulla coscienza delle persone. E dobbiamo fare presto».